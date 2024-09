Ecco tutto quello che sappiamo su Kelly Joyce, concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Kelly Joyce

Nome e Cognome: Kelly Joyce Bale Simões De Fonseca

Data di nascita: 7 novembre 1982

Luogo di nascita: Parigi

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 70 kg circa

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Marito: Kelly è sposata con Giacomo Fambri

Figli: ha due figlie: Amélie e Joelle

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @kellyjoyceofficial

Kelly Joyce età e biografia

Ecco cosa sappiamo in merito alla biografia di Kelly Joyce. La cantante è nata a Parigi il 7 novembre 1982. La sua età è dunque di 41 anni.

La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1 metro e 75 centimetri e 70 kg circa.

Non tutti sanno che Kelly ha origini nobili. Suo padre è King Joe Bale, compositore e figlio del Principe dell’ex impero africano Bantu. Sua madre è invece Emmanuelle Simoes De Fonseca, Contessa di Burgos e Segovia, discendente della stirpe reale Spagnola-Portoghese Simoes De Fonseca.

Durante l’adolescenza la cantante si trasferisce a Riccione con la famiglia. Qui inizia a prendere lezioni di violino e di piano. In seguito studia danza alla Royal Academy. Successivamente si trasferisce in Inghilterra per proseguire i suoi studi alla Performing Arts di Londra.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Kelly Joyce?

In molti si chiedono se la cantante abbia un marito o dei figli. La risposta è sì.

Il 21 giugno 2015 ha infatti sposato l’imprenditore italiano Giacomo Fambri e la cerimonia si è svolta su una romantica spiaggia di Rimini.

Kelly è anche madre di due figlie: Amélie, nata il 10 novembre 2017, e Joelle, nata nel 2023.

Dove seguire Kelly Joyce: Instagram e social

Vi state chiedendo dove è possibile seguire Kelly Joyce sui social? Andiamo a scoprirlo.

La cantante francese ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina la concorrente di Tale e Quale Show condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alle figlie e non solo.

Non mancano infatti anche tutti gli aggiornamenti sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Kelly Joyce inizia nel 2001, quando debutta con la canzone Vivre la vie, che diventa una hit radiofonica. Poco dopo esce l’album omonimo Kelly Joyce, che vende più di 600.000 copie in tutto il mondo.

Nel giugno 2004 viene pubblicato il disco Chocolat, che contiene le canzoni Little Kaigé, C’est l’amour qui vient e Melody. L’anno successivo collabora con il produttore Big Fish e il rapper Esa. Due anni più tardi realizza la cover del brano Delicate assieme al gruppo ucraino Four-Kings. Nel 2009 esce la canzone Rendez Vous, uno dei suoi brani più noti e amati.

Dopo altri lavori musicali, nel 2014 è nel cast della trasmissione SUPERMARKET di Piero Chiambretti dove ripropone i grandi classici della canzone francese. Nello stesso anno rilascia il suo ultimo disco “Jazz Mon Amour” (pour l’Afrique), che contiene le sue canzoni più famose rivisitate in chiave acustica con sonorità e richiami africani.

Nel 2017 Kelly scrive il progetto Decanto, uno spettacolo che unisce la sua grande passione per il vino alla musica.

Album e canzoni

Ecco gli album di Kelly Joyce: Kelly Joyce, Chocolat, Hallô, Wake Up, Jazz mon Amour pour l’Afrique.

Queste invece alcune delle sue canzoni più celebri: Vivre la vie, Avec l’amour, Cherchez la femme, Little Kaigè, C’est l’amour qui vient, Melody (and all the galaxy is dancing), Cos’è che vuoi da me (feat. Big Fish & Esa), Rendez Vous, Hallô, Our Father, Male Male.

Kelly Joyce a Tale e Quale Show

Nel 2024 Kelly Joyce torna sotto le luci mediatiche quando entra a far parte della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il celebre talent show tornerà su Rai 1 da venerdì 20 settembre, come sempre con la conduzione di Carlo Conti.

A far parte del cast ci sarà dunque anche la cantante francese, pronta a mettersi alla prova con questa nuovissima esperienza.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2024

Andiamo a fare la conoscenza dei concorrenti di Tale e Quale Show. Ecco chi farà parte del cast:

Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Giulia Penna, Amelia Villano, Massimo Bagnato, Justine Mattera, Verdiana Zangaro, Thomas Bonciani, Kelly Joyce e Simone Annichiarico.

A far parte della giuria saranno Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. In più ogni settimana ci sarà un quarto giudice a rotazione.

Il percorso di Kelly a Tale e Quale Show 2024

Venerdì 20 settembre inizia ufficialmente il percorso di Kelly Joyce a Tale e Quale Show. La cantante è pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza e di certo non mancheranno le emozioni.

1° puntata: nel corso della prima puntata vestirà i panni di Beyoncé.

(IN AGGIORNAMENTO)