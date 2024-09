Il 20 settembre 2024 ha inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. All’interno del cast troveremo vari personaggi dello spettacolo noti al grande pubblico. Tra questi anche Giulia Penna, molto nota sui social. Ecco cosa sappiamo sulla sua età, sulla vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Giulia Penna

Nome e Cognome: Giulia Penna

Data di nascita: maggio 1992

Luogo di nascita: Roma

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 62 centimetri

Peso: 51 chili

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante e influencer

Marito: Giulia ha un marito che si chiama Yuri

Figli: Giulia non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giuliapenna

Giulia Penna età e biografia

La concorrente di Tale e Quale Show nasce a Roma nel maggio del 1992 e di conseguenza ha un’età pari a 32 anni. Ha un’altezza di 1 metro e 62 centimetri mentre il suo peso è di 51 chili.

Ha un fratello e per quanto riguarda i genitori sappiamo che la madre e il padre Giuseppe l’hanno sempre sostenuta, come dichiara Giulia stessa in un’intervista a Vanity Fair:

“Adoro poter condividere i valori che mi hanno trasmesso. Non mi piace, però, mostrare la mia vita sentimentale”.

In merito agli studi sappiamo che ha passato molto tempo con diversi maestri di musica. Di se stessa dice di essere una persona genuina e spontanea. Oggi vive a Milano. Ecco quindi chi è e quanti anni ha Giulia Penna.

Vita privata

Adesso vi sveliamo qualche informazione in più sulla vita privata di Giulia Penna, concorrente di Tale e Quale Show 2024, in merito alla sua situazione sentimentale.

In molti potrebbero chiedersi quando si sposa Giulia Penna, ma la risposta è che il matrimonio è stato celebrato nel 2023. Oggi è felicemente sposata con il suo fidanzato di una vita Yuri ma non hanno ancora figli.

In passato ci si domandava se Giulia Penna e FaviJ stessero insieme ma hanno sempre condiviso una bella amicizia. Infatti l’influencer non è mai stata fidanzata con FaviJ.

Dove seguire Giulia Penna: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire che fine ha fatto Giulia Penna e dove potete seguirla sui social? Tenere traccia del suo percorso è molto semplice perché presente su diversi profili.

Possiamo infatti ascoltare le sue canzoni su Spotify, sul canale YouTube (dove si possono guardare anche i video) e anche su Facebook. L’account più utilizzato è Instagram, all’interno del quale troviamo foto in compagnia di amici o del marito, mentre quello meno usato è Twitter. Ovviamente non può mancare TikTok all’elenco.

Carriera

Fin da piccola Giulia Penna si appassiona alla musica e al canto, per tale ragione inizia a studiare chitarra e pianoforte come autodidatta. La sua carriera prende il via con la partecipazione al Festival di Castrocaro e nel 2014 si presenta ai provini di X Factor ma viene scartata.

Raggiunge il successo un anno più tardi grazie al suo canale YouTube dove conquista il pubblico con delle canzoni parodistiche. Nello stesso periodo debutta come attrice in spot pubblicitari e al cinema nel film Un Natale al Sud insieme a Massimo Boldi.

Nel 2016 pubblica il singolo Odio l’estate e lavora in TV in programmi come House of Gag. Tra le canzoni prodotte in quegli anni citiamo anche Zero Favole, Caramelle Mou e Soli. Nel 2021 e nel 2022 viene notata per i singoli Chiama e sparisci please e Amore al quadrato.

Nel 2024 viene scelta come concorrente ufficiale per Tale e Quale Show. Ora che abbiamo capito che lavoro fa Giulia Penna passiamo al suo percorso artistico.

Film e programmi TV

Giulia Penna ha preso parte al programma TV House of Gag e al cinema è apparsa nel film Un Natale al Sud. Inoltre ha doppiato un personaggio nel film d’animazione Pixar Soul.

Festival di Castrocaro

Nel 2014 Giulia Penna si presenta al Festival di Castrocaro.

Qui presenta il brano Quante volte, che si può ancora ascoltare su varie piattaforme streaming.

X Factor 2014

Giulia Penna è apparsa nel 2014 alle audizioni di X Factor vestita da Wonder Woman e portando sul palco una canzone di Rihanna.

Purtroppo non è riuscita ad andare avanti perché purtroppo non ha soddisfatto i giudici avendo ricevuto due ‘no’ su quattro.

Album e canzoni

Giulia Penna non ha mani inciso alcun album, tuttavia sono numerose le canzoni cha ha pubblicato nel corso del tempo.

Tra le più note al pubblico possiamo citare Shake (2019), Bacio a distanza (2020) e Due notti a Barcellona (2023).

Giulia Penna a Tale e Quale Show

Giulia Penna entra a far parte del cast di Tale e Quale Show venendo annunciata a fine luglio 2024.

Il suo percorso però comincia effettivamente venerdì 20 settembre dello stesso anno.

Alla conduzione troviamo ancora una volta Carlo Conti, mentre in giuria vediamo Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e un quarto giudice a rotazione.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2024

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show, la cui prima puntata va in onda venerdì 20 settembre? Ecco la lista completa:

Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Giulia Penna, Amelia Villano, Massimo Bagnato, Justine Mattera, Verdiana Zangaro, Thomas Bicchimpani, Feysal Bonciani, Kelly Joyce e Simone Annichiarico.

Vediamo il suo percorso.

Il percorso di Giulia a Tale e Quale Show 2024

Giulia Penna inizia il suo percorso a Tale e Quale Show venerdì 20 settembre 2024 ma al momento ancora non abbiamo informazioni in merito alle sue imitazioni. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

1° puntata: Giulia imita Rose Villain. (IN AGGIORNAMENTO)