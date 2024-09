Andiamo a fare la conoscenza di Simone Annicchiarico e vediamo cosa sappiamo sul suo conto, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Simone Annicchiarico

Nome e Cognome: Simone Annicchiarico

Data di nascita: 8 agosto 1970

Luogo di nascita: Roma

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: conduttore

Fidanzata: sembrerebbe avere una compagna

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Simone Annicchiarico età, altezza e biografia

Scopriamo la biografia di Simone Annicchiarico e vediamo quanti anni ha, cosa fa oggi e dove vive. Il conduttore è nato l’8 agosto 1970 a Roma. La sua età è dunque di 54 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 88 centimetri. Non sappiamo a quanto corrisponde il suo peso.

Ma chi è la mamma di Simone? Il concorrente di Tale e Quale Show è il figlio del comico Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli.

Suo nonno materno era il compositore Carlo Rustichelli, mentre suo zio materno è il musicista Paolo Rustichelli. A oggi sembrerebbe aver lasciato Roma e pare che viva fra il Trentino e la Sardegna.

Ma vediamo ora cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Simone Annicchiarico non si sa molto.

In molti si chiedono se il conduttore abbia moglie e figli.

A oggi sembrerebbe che Simone abbia una fidanzata. Tuttavia il concorrente di Tale e Quale Show tiene molto alla sua privacy e non ha mai rivelato la sua identità. Sappiamo però che Annicchiarico non ha figli.

In passato il presentatore è anche finito al centro del gossip per via di presunto flirt con Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, che tuttavia non sono mai stati confermati.

Dove seguire Simone Annicchiarico: Instagram e social

Il pubblico si sta chiedendo dove è possibile seguire Simone Annicchiarico sui social.

Il conduttore tuttavia non ha un profilo Instagram attivo.

Ma cosa fa oggi Simone?

Vediamo cosa sappiamo in merito alla sua carriera.

Carriera

La carriera di Simone Annicchiarico inizia nel 1995, quando debutta nel programma per bambini in onda sulla RAI Arriba!!! Arriba!!! facendo da spalla alla conduttrice Heather Parisi. In seguito lo troviamo come conduttore di rubriche cinematografiche in onda su alcuni canali satellitari.

Nei primi anni 2000 lo vediamo su LA7 come presentatore de La valigia dei sogni. La tv tuttavia non è la sua unica passione e nel 2002 si avvicina anche alla musica. Due anni più tardi inizia così a esibirsi come cantante nella cover band Led Zeppelin Night Flight, ottenendo un grande successo in molti locali di Roma e provincia.

Nel 2008 debutta anche al cinema, recitando una piccola parte nel film Il nostro messia.

Italia’s Got Talent

Dal 2009 Simone Annicchiarico inizia a lavorare con Maria De Filippi in alcuni suoi storici programmi. Nello stesso anno conduce la puntata pilota di Italia’s Got Talent. In seguito, grazie agli elevati ascolti, presenta la prima edizione del celebre talent show in onda su Canale 5 in prima serata.

Nel 2010 torna in RAI e conduce il programma Tv Mania. L’anno seguente lo ritroviamo alla conduzione della seconda edizione di Italia’s Got Talent. Simone ha poi condotto anche la terza, la quarta e la quinta edizione della trasmissione al fianco di Belen Rodriguez.

Summer Festival

Nel 2013 Simone presenta con Alessia Marcuzzi il Summer Festival. Dal maggio 2014 conduce su SkyUno il reality show Calzedonia Ocean Girls. L’anno seguente lo troviamo in Fronte del palco su Italia 1.

Programmi tv

Ecco un elenco di programmi tv in cui abbiamo visto Simone Annicchiarico: Arriba!!! Arriba!!!, La valigia dei sogni, Italia’s Got Talent, TV Mania, Summer Festival 2013, Calzedonia Ocean Girls, A Very Special Mario Christmas, Fronte del palco.

Simone ha scritto anche un libro, Piccolo atlante dei nomi inventati, pubblicato nel 2018.

Simone Annicchiarico a Tale e Quale Show 2024

A settembre 2024, Simone Annicchiarico entra ufficialmente nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il celebre talent show, che ancora una volta sarà condotto da Carlo Conti, debutterà ufficialmente su Rai 1 il 20 settembre, e di certo ne vedremo di belle.

Ma cosa accadrà e come se la caverà Simone con questa nuova avventura?

I concorrenti di Tale e Quale Show 2024

Ecco chi sono tutti i concorrenti di Tale e Quale Show:

Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Giulia Penna, Amelia Villano, Massimo Bagnato, Justine Mattera, Verdiana Zangaro, Thomas Bonciani, Kelly Joyce e Simone Annichiarico.

Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio tornano a ricoprire il ruolo di giudici. New entry è Alessia Marcuzzi, che prende il posto di Loretta Goggi. Settimana dopo settimana ci sarà invece un quarto giudice a rotazione.

Il percorso di Simone a Tale e Quale Show 2024

Venerdì 20 settembre 2024 parte ufficialmente il percorso di Simone Annicchiarico a Tale e Quale Show.

1° puntata Nel corso della prima puntata il conduttore imiterà Mungo Jerry con “In the Summertime” e di certo ne vedremo di belle.

(IN AGGIORNAMENTO)