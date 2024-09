Amelia Villano entra nel cast di Tale e Quale Show, la cui nuova stagione ha inizio venerdì 20 settembre 2024. Siete curiosi di conoscere qualche informazione in più su colei che lo scorso anno è stata anche giurata nella trasmissione di Carlo Conti? Ecco tutto su età, fidanzato e profilo Instagram.

Chi è Amelia Villano

Nome e Cognome: Amelia Villano

Data di nascita: 6 maggio 1996

Luogo di nascita: provincia di Caserta

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante e imitatrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Amelia non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @amelia.villano

Amelia Villano età, altezza e biografia

Siete curiosi di scoprire chi è e quanti anni ha Amelia Villano? La concorrente di Tale e Quale Show è nata in provincia di Caserta il 6 maggio 1996, di per tale motivo la sua età è di 28 anni. Non abbiamo informazioni su altezza o peso, mentre per osservare il suo fisico snello basta accedere al profilo Instagram.

Per quanto rigurada i genitori la madre si chiama Rosalba e il padre Roberto. Ha un fratello che si chiama Giulio e che l’ha sempre sostenuta.

Per quanto riguarda gli studi, invece, sppiamo che ha frequentato l’Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato “Manfredi Bosco” con indirizzo Tecnica della Moda. Ha anche studiato canto e recitazione presso il Teatro Menandro di Roma.

Oggi il suo lavoro è l’imitatrice ma in passato ha lavorato come cameriera, hostess alle fiere e fotomodella.

Dove vive Amelia Villano? Oggi abita a Roma. Adesso andiamo avanti per scoprire chi è la sosia di Belen Rodriguez.

Vita privata

Purtroppo al momento non abbiamo alcun dettaglio sulla vita privata di Amelia Villano, per quanto riguarda la situazione sentimentale.

Sembra tenere molto alla sua privacy e per tale ragione non sappiamo se ha un fidanzato oppure no. Nemmeno sui suoi profili social si riesce a capire se sia fidanzata o meno.

Di conseguenza dobbiamo ipotizzare che sia single. Nel 2022 si vociferava di un presunto flirt con Eros Ramazzotti che lei stessa ha smentito intervistata da Elle:

“Ho solo condiviso su Instagram un’immagine per mostrare che aveva iniziato a seguirmi. Da quel gesto innocente, di un anno fa, è partito un gossip che è arrivato alle sue orecchie. Per fortuna l’ha preso in modo scherzoso”.

Dove seguire Amelia Villano: Instagram e social

Forse sarete rimasti colpiti dalla bravura di Amelia e per tale ragione vi starete chiedendo dove possiamo seguire Amelia Villano sui social durante il suo percorso a Tale e Quale Show 2024? Non sembra essere presente su Twitter, ma ha un account su Spotify e anche un canale YouTube dove possiamo ascoltare le sue canzoni e non solo.

Per guardare i video delle sue imitazioni, invece, possiamo accedere a TikTok, Facebook o Instagram.

Carriera

La passione per il canto di Amelia Villano nasce quando ha 10 anni ma la sua carriera prende il via dopo la partecipazione a The Voice of Italy nel 2015, sebbene avesse fatto i provini anche per Amici. Nonostante l’eliminazione all’ottava puntata il suo sogno non finisce e diventa molto conosciuta grazie ai social.

Nel 2020 si sposta su TikTok realizzando alcuni video comici in cui imita, per esempio, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

A questo punto firma un contratto con una casa discografica, incidendo il suo primo singolo, e torna in Rai come giudice speciale a Tale e Quale Show nel 2023. Nello stesso anno inizia a lavorare come speaker radiofonica conducendo il programma Zetagram su RTL 102.5 e Radio Zeta.

L’anno seguente invece torna sul palco di Carlo Conti come concorrente ufficiale della nuova edizione.

Amici

In una intervista Amelia Villano ha rivelato di aver provato a sostenere i provini per Amici.

Tuttavia, probabilmente, non avendoli passati ha provato la strada della musica con The Voice Italia.

The Voice Italia

Nel 2015 si presenta a The Voice of Italy dove si esibisce alle audizioni con la canzone di Emma Marrone L’amore non mi basta.

Grazie alle sue doti vocali convince Noemi a prenderla con sé e riesce ad arrivare fino all’ottava puntata per poi venire eliminata.

Ma nel 2023 vi siete mai chiesti ‘chi imita stasera Belen a Tale e Quale Show‘?

Tale e Quale Show 2023

Dopo la sua esperienza nel talent, nel 2023, Amelia Villano torna in Rai come giurata a Tale e Quale Show.

Qui veste i panni di Belen Rodriguez ottenendo molto successo dal pubblico per la sua imitazione.

Ecco perciò chi era Belen a Tale e Quale.

Zetagram

Nel 2023 inizia la sua carriera come speaker radiofonica nel programma Zetagram.

Questo va in onda su RTL 102.5 e nei fine settimana su Radio Zeta.

Album e canzoni

Dopo aver firmato un contratto con l’etichetta Apollo Records Amelia Villano rilascia il suo primo singolo The Light is On con il dj Neko.

Al momento non ci sono altre canzoni da segnalare o album.

Amelia Villano a Tale e Quale Show 2024

Amelia Villano entra nel cast di Tale e Quale Show 2024 a partire dall’estate dello stesso anno e debutta nel programma il 20 settembre.

Durante un’intervista con Tag24 lei stessa ha dichiarato di temere un po’ il giudizio di Cristiano Malgioglio:

“Sì, lo temo quanto lo desidero perché è un po’ il peperoncino lui. Non vedo l’ora di arrivare qui e divertirmi facendomi giudicare. Essendo stata al loro posto so che c’è una certa emozione da parte loro. Non è semplice trovare le parole giuste”.

Ma continuiamo con l’elenco di tutti i concorrenti.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Andiamo a capire meglio chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show nel 2024:

Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Giulia Penna, Amelia Villano, Massimo Bagnato, Justine Mattera, Verdiana Zangaro, Thomas Bicchimpani, Feysal Bonciani, Kelly Joyce e Simone Annichiarico.

Alla conduzione troviamo Carlo Conti, mentre in giuria ci sono Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Inoltre è presente un quarto giudice sempre diverso in ogni puntata.

Il percorso di Amelia a Tale e Quale Show

Amelia Villano debutta a Tale e Quale Show il 20 settembre 2024 e il suo percorso sarà costituito, così come quello degli altri concorrenti, da tantissime imitazioni. Con il tempo capire come si piazzerà in classifica.

1° puntata: Amelia imita Angelina Mango. (IN AGGIORNAMENTO)