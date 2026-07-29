Nelle ultime ore è esploso il gossip attorno a Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, in quanto entrambi si trovano a Montecarlo. Il tennista romano e la ballerina ed ex allieva della scuola di “Amici“, sono stati insieme circa un anno, con la relazione che si è conclusa il giugno scorso. Ora i fan sperano in un ritorno di fiamma.

Matteo Berrettini con Vanessa Bellini a Montecarlo: ritorno di fiamma?

Si sono lasciati lo scorso mese di giugno Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, dopo circa un anno di relazione. Ora il tennista romano e la ballerina si trovano entrambi a Montecarlo e ciò è bastato per far esplodere il gossip: ritorno di fiamma? Il tutto è nato da una storia condivisa sui social dalla Bellini, che si è geolocalizzata in un hotel a Montecarlo e, proprio nel Principato di Monaco, si trova Berrettini, impegnato con gli allenamenti di tennis. La presenza dei due ex fidanzati nella stessa città ha fatto come detto esplodere il gossip anche se, va detto, al momento nulla fa pensare che ci possa davvero essere un ritorno di fiamma tra i due.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini: perché si sono lasciati?

E’ durata circa un anno la storia d’amore tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, ovvero sino al giugno scorso. I due si erano conosciuti a Torino durante un concerto di Marracash, con lei che faceva parte del corpo di ballo dell’artista. La loro relazione si è poi interrotta pare soprattutto per i ritmi frenetici delle loro vite, ritmi che rendevano quasi impossibile mantenere una sana relazione. L’ex ballerina di “Amici“, intervistata da Gabriele Parpiglia per la sua newsletter aveva detto: “Essere stata fidanzata con un tennista è stato per me difficile, perché era un ambiente nuovo. Non ero mai stata con una persona che oggi è in America e dopo due giorni è in Italia. Poi va in Cina, poi c’è il fuso e non sai mai quando torna, perché dipende quando vinci e quando perdi. Destabilizzante: ti devi abituare. Questo è stato uno dei problemi.”

Matteo Berrettini ha già voltato pagina? Il presunto flirt con Peggy Gou

Non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, col tennista azzurro che l’ha pure bloccata su tutti i social. Nelle scorse settimane è stato inoltre accostato a Berrettini il nome della Dj Peggy Gou, con l’esperto Gabriele Parpiglia che aveva diffuso un video nel quale il tennista era proprio accanto alla deejay a Ibiza, durante una serata in discoteca. Poi alcuni segnali sui social e la presenza di Peggy Gou a Wimbledon hanno alimentato ancora di più il gossip ma fino a ora nessuno dei diretti interessati ha confermato la possibile relazione.