Per settimane si è parlato della fine della loro storia, ma questa volta è Vanessa Bellini a raccontare la sua versione dei fatti. In un’intervista senza filtri, l’ex compagna di Matteo Berrettini ha deciso di rompere il silenzio, parlando apertamente del rapporto con il tennista e del dolore che ha accompagnato la rottura. Parole che descrivono una separazione tutt’altro che serena e che lasciano emergere tutta la sofferenza di una relazione conclusa in modo difficile.

Vanessa Bellini su Matteo Berrettini: “Non ci parliamo più”

Vanessa Bellini non nasconde la distanza che oggi la separa da Matteo Berrettini. Alla domanda su quale sia il loro rapporto attuale, la risposta è netta. “Nessun rapporto. Non ci parliamo. Io sono bloccata ovunque: non è che ho smesso di seguirlo, sono bloccata” ha dichiarato.

Una dichiarazione che fotografa una rottura totale, senza alcun contatto tra i due. Secondo quanto raccontato, la comunicazione si sarebbe interrotta completamente, al punto da rendere impossibile qualsiasi confronto. L’intervista arriva dopo giorni di indiscrezioni e rappresenta il primo intervento diretto di Vanessa sulla vicenda.

Tra i passaggi più intensi dell’intervista c’è quello dedicato ai sentimenti che, nonostante tutto, sembrano non essere del tutto scomparsi. “Per il bene che ci vogliamo ci stiamo rovinando” ha dichiarato. Una frase che lascia intendere come la fine della relazione sia stata particolarmente dolorosa per entrambi e che, almeno secondo Vanessa, il modo in cui si è conclusa abbia finito per ferire due persone che continuano a provare affetto reciproco. Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito sui social, dove molti fan della coppia hanno iniziato a interrogarsi sulle reali cause della separazione.

Vanessa Bellini su un possibile ritorno con Matteo Berrettini

Nel corso dell’intervista a Vanessa è stata posta anche una domanda inevitabile: esiste ancora la possibilità di un ritorno con Matteo Berrettini? La risposta lascia spazio all’interpretazione e dimostra quanto il momento sia ancora delicato. La giovane non si sbilancia, evitando di alimentare ulteriori speculazioni, ma dalle sue parole emerge tutta la complessità di una situazione che appare tutt’altro che risolta dal punto di vista emotivo. La vicenda continua così ad attirare l’attenzione del pubblico, anche perché Berrettini, almeno finora, ha scelto di non commentare pubblicamente quanto dichiarato dalla sua ex compagna.

Le dichiarazioni di Vanessa Bellini stanno facendo rapidamente il giro del web, rilanciando il gossip sulla fine della relazione con il campione azzurro. Per il momento non sono arrivate repliche da parte di Matteo Berrettini, che continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata. Resta quindi soltanto la testimonianza di Vanessa, che ha scelto di raccontare il proprio stato d’animo senza nascondere il dolore vissuto negli ultimi mesi. Un’intervista intensa, che offre uno sguardo più personale sulla conclusione della loro storia e che, inevitabilmente, riporta sotto i riflettori una delle coppie più seguite degli ultimi anni.