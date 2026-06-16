Lucia Ilardo e Renato Biancardi stanno insieme. Il loro rapporto è diventato più solido dopo il Grande Fratello Vip.

Dopo mesi di indiscrezioni e continui rumors, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra esserci finalmente qualcosa di più di una semplice amicizia.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi stanno insieme: le novità sulla coppia

I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip sono tornati a far parlare di sé grazie a un video pubblicato sui social che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan del reality. Durante la loro esperienza nella Casa, il rapporto tra Lucia e Renato era stato caratterizzato da alti e bassi. Tra momenti di complicità, coccole e frequenti discussioni, i due avevano attirato l’interesse del pubblico senza però arrivare mai a una vera e propria storia d’amore. Nel frattempo, Lucia aveva mostrato un certo interesse nei confronti di Nicolò Brigante, mentre Renato sembrava particolarmente vicino a Ibiza Altea. Una volta terminato il programma, però, qualcosa sembra essere cambiato. Lontani dalle telecamere, i due hanno continuato a frequentarsi e oggi appaiono sempre più affiatati.

A riaccendere i riflettori sulla coppia è stato un filmato condiviso da Lucia Ilardo su X. Nel video, Lucia e Renato appaiono insieme in auto tra sorrisi, battute e momenti di grande complicità. A colpire gli utenti non sono state soltanto le immagini, ma anche la didascalia scelta dall’ex gieffina: “Dopo mesi, un conato te lo dovevo dedicare pure io. Lo so, non all’altezza dei tuoi”. Una frase ironica che richiama uno degli episodi più discussi avvenuti durante il reality, quando Renato simulò un conato di vomito davanti agli altri concorrenti alla vista di Lucia. Un gesto che all’epoca scatenò numerose polemiche e attirò critiche da parte del pubblico. L’ironia della Ilardo non è stata apprezzata da tutti. Alcuni utenti hanno infatti giudicato fuori luogo scherzare su un episodio che aveva fatto discutere molto durante il programma. Per questo motivo Lucia ha deciso di intervenire personalmente per spiegare il significato della battuta. L’ex concorrente ha sottolineato come Renato fosse solito fare quel tipo di scherzi per qualsiasi motivo, soprattutto per alcuni odori presenti nella Casa. “Faceva i conati per tutto, per gli odori che sentiva in casa. Era diventato quasi un tic infantile e demenziale”, ha spiegato, aggiungendo che alcune sue uscite poco felici appartengono ormai al passato e sono state superate.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi: il rapporto oggi

Nel corso di una recente diretta social, i due hanno parlato anche della loro quotidianità e della gelosia. Renato ha scherzato definendo Lucia “una gelosa visionaria”, sostenendo che spesso noti dettagli che lui nemmeno vede. La replica della Ilardo non si è fatta attendere: “Posso essere un po’ gelosa, ma non visionaria”.

Uno scambio che ha confermato il clima di confidenza e complicità che oggi sembra legare i due ex gieffini. Anche se non è ancora arrivata una vera ufficializzazione, i contenuti condivisi sui social e le frequenti apparizioni insieme fanno pensare che tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sia nata una relazione destinata a far sognare i fan del Grande Fratello Vip.