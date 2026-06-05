Attraverso un lungo post su Instagram, la nota modella e influencer, nonché ex volto di “Uomini e Donne“, Natalia Paragoni, ha rivelato di avere un tumore. La scoperta all’ottavo mese di gravidanza.

“Scoperto all’ottavo mese”, Natalia Paragoni ha un tumore

“Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita“. Inizia così il lungo post su Instagram di Natalia Paragoni, la modella e influencer diventata famosa grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne.” Natalia, nel post, ha rivelato ai suoi tanti follower di avere un tumore e di averlo scoperto proprio in uno dei momenti più belli della sua vita, ovvero all’ottavo mese di gravidanza: “Ero all’ottavo mese di gravidanza, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezze.”

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Natalia Paragoni, la chemio subito dopo la nascita della figlia

Quando era all’ottavo mese di gravidanza, a Natalia Paragoni è stato un linfoma di Hodgkin, ovvero un tumore al sistema linfatico. Subito dopo la nascita della piccola Beatrice, l’influencer e modella 28enne ha iniziato la chemioterapia: “in questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili.” Natalia ha raccontato nel suo post su Instagram di avere avuto accanto i suoi affetti più cari, a partire dal compagno, Andrea Zelletta, conosciuto proprio nello studio di Maria De Filippi: “Non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso. Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore, sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore, riescono a darmi una forza immensa.”

Natalia Paragoni: “Non so ancora cosa mi aspetta”

Uno dei momenti più felici della vita di Natalia Paragoni che si è trasformato in un incubo dopo la diagnosi di tumore, proprio mentre aspettava la piccola Beatrice. L’influencer ha voluto essere sincera con i suoi tanti follower e raccontare quello che ha passato e che sta passando, concludendo il suo lungo post così: “Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio, non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe, per le persone che amo. Ma soprattutto per me.” Tantissimi i commenti al post di Natalia, con vip e persone comuni che si stringono attorno alla modella, inviandole abbracci e sostegno.