Detto, fatto! Un naufrago de l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha messo nero su bianco l’avventura vissuta in Honduras: presenterà il suo libro in giro per l’Italia, a partire dal 29 agosto. Ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi, un naufrago ha scritto un libro

L’esperienza a L’Isola dei Famosi quest’anno è stata più dura che mai e Mario Adinolfi, arrivato secondo in questo percorso, lo sa molto bene. Il giornalista in questi mesi particolarmente intensi in Honduras, al suo ritorno in Italia ha avuto qualche complicanza fisica, fortunatamente rientrata.

Come promesso, però, Mario Adinolfi aveva un desiderio: quello di raccontare in maniera più dettagliata e specifica quanto vissuto a L’isola dei Famosi. Probabilmente emergeranno dei retroscena e il suo punto di vista riguardo a situazioni e dinamiche affrontate con gli altri suoi compagni del reality show.

Per questo a distanza di qualche settimana dalla fine di quel percorso, ecco che ha ripercorso ogni attimo e ricordo de L’Isola dei Famosi per rivelare al pubblico qualsiasi dettaglio non visto e mai raccontato.

Il giornalista dunque girerà per diverse città italiane, dove avrà modo di presentare questo suo ultimo progetto. Si partirà da L’Aquila il 29 agosto e dopo diverse tappe, recuperabili dalle pagine ufficiali di Mario Adinolfi, si concluderà a Pescara il 17 ottobre.

Al suo fianco Mario Adinolfi avrà Alessia Fabiani per l’appuntamento d’esordio, poi nella data romana ci sarà Veronica Gentili, ma ha invitato anche tutti i suoi compagni di viaggio de L’Isola dei Famosi.

Se siete curiosi quindi non vi resterà che andare ad acquistare il libro e, se avete modo partecipare alla presentazione!