Ha già ricoperto il ruolo di velina bionda nel 2024/2025 a Striscia la Notizia e la ritroviamo nella trasmissione ancora nel 2026: conosciamo chi è Nausica Marasca tra età, origini, fidanzato e Instagram.

Chi è Nausica Marasca

Nome e Cognome: Nausica Marasca

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Campobasso

Età: 22 anni

Fidanzato: Informazione non disponibile

Tatuaggi: Nausica ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @nausicamarasca

Nausica Marasca età, altezza e biografia

Iniziamo dalla biografia per conoscere le origini, quanti anni ha e qual è la data di nascita di Nausica Marasca, velina di Striscia la Notizia.

Non abbiamo la data di nascita esatta, ma sappiamo che la sua età è di 22 anni, quindi dovrebbe essere nata nel 2004 a Campobasso. Non conosciamo però giorno e mese e, di conseguenza, nemmeno il segno zodiacale.

Al momento non ci sono informazioni neanche per quel che riguarda l’altezza di Nausica Marasca.

Che titolo di studio ha la velina bionda Nausica? La giovane è diplomata al Liceo sociopsicopedagogico.

Vita privata: Nausica di Striscia la Notizia ha un fidanzato?

Sul fronte vita privata riguardo ai genitori e chi è la madre di Nausica Marasca, sappiamo che si chiama Anna Maria.

Nausica Marasca ha un fidanzato o è single? Al momento non ci sono informazioni a tal proposito.

Dove seguire Nausica la velina di Striscia: Instagram e social

Sui social è possibile ovviamente poter seguire Nausica Marasca tramite Instagram o TikTok, se preferite.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda personalmente, da viaggi a passioni.

Carriera

Passiamo alla carriera di Nausica Marasca di Striscia la Notizia. Oggi la vediamo come velina, ma cosa sappiamo a proposito della sua formazione? Ha fatto dell’altro in passato?

Sappiamo, come già detto, che è diplomata al Liceo sociopsicopedagogico. Ama lo spettacolo, la musica e il cinema. Tra le altre sue passioni ci sono anche il karate, la danza e ginnastica ritmica.

Aspira a diventare attrice e sogna di recitare sul grande schermo.

Nel 2024 oltre ad aver vinto Miss Sorriso Molise, ha anche partecipato in rappresentanza della medesima regione a Miss Italia.

È stata velina di Striscia la Notizia nel 2024/2025 e anche nel 2026 è stata confermata, se vi state chiedendo cos’è successo a Nausica Marasca e che fine ha fatto.

Miss Italia

Nel 2024, prima dell’esperienza a Striscia la Notizia, Nausica l’abbiamo vista a rappresentare il Molise ed è stata, sempre per la stessa regione (e lo stesso anno) anche Miss Sorriso.

Nausica Marasca velina a Striscia la Notizia

Come detto, dopo la stagione 2024/2025, quando è stata eletta come prima velina nella storia del programma direttamente dai telespettatori, Nausica Marasca la ritroviamo ancora nel bancone di Striscia la Notizia. Ma non da sola.

Nella nuova edizione del 2026, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Nausica ha modo di condividere l’esperienza insieme ad altre 5 veline: Parliamo di Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata e Virginia Stablum.

