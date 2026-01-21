A Striscia la Notizia nel ruolo di velina c’è anche Alessia Anzioli. Facciamo la conoscenza della giovane studentessa, scoprendo insieme tutto ciò che la riguarda come età, vita privata, fidanzato e Instagram.

Chi è Alessia Anzioli

Nome e Cognome: Alessia Anzioli

Data di nascita: 19 febbraio 2005

Luogo di nascita: Milano

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Studentessa di Scienze e Tecnologie Psicologiche

Profilo Instagram: @alessiaanziolii

Profilo Threads: @alessiaanziolii

Alessia Anzioli età, altezza e biografia

Per conoscere meglio Alessia Anzioli di Striscia la Notizia è bene partire dalla biografia. Quanti anni ha la velina? Dov’è nata?

Dai suoi dati personali sappiamo che è nata a Milano il 19 febbraio 2005 e la sua età è di 20 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci.

Non è chiara invece l’altezza della velina, così come il suo peso.

Come vedremo in seguito del percorso di studi, invece, possiamo dire che ha studiato Biotecnologie sanitarie alle superiori e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. Il suo desiderio è di fare la criminologa.

La vita privata: Alessia di Striscia ha un fidanzato?

A proposito della vita privata di Alessia Anzioli, velina di Striscia la Notizia, non si conosce tantissimo.

E per chi si chiede se ha o meno un fidanzato, al momento non sappiamo rispondere a questa domanda. Dai suoi social non è chiaro se sia o meno fidanzata.

Dove seguire Alessia velina di Striscia la Notizia: Instagram e social

Su Instagram e Threads è possibile seguire la velina di Striscia la Notizia, Alessia Anzioli.

Il suo account è particolarmente curato e si racconta a 360° gradi tra privato, momenti di spensieratezza e lavoro.

Ha già un buon numero di follower destinati a crescere con l’avventura nel TG satirico.

Carriera

Passiamo alla sua giovane carriera. Sebbene nel 2026 vediamo Alessia Anzioli velina a Striscia la Notizia, quel che possiamo dire di lei è che è una studentessa.

Dopo aver studiato Biotecnologie sanitarie alle superiori, si è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche.

Dall’età di 16 anni Alessia di Striscia la Notizia ha una passione per il nuoto e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico.

Nel 2023 ha conquistato la fascia di Miss Lombardia e questo le ha permesso di appassionarsi alla moda.

Tra le sue passioni ci sono i viaggi, cucinare dolci e le serie TV crime.

Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una criminologa.

Miss Lombardia

Bella soddisfazione è arrivata nel 2023 quando Alessia ha ottenuto la fascia di Miss Lombardia.

Alessia Anzioli velina a Striscia la Notizia

Altra soddisfazione è arrivata nel 2026, quando con il ritorno di Striscia la Notizia sotto la guida di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ritroviamo Alessia Anzioli tra le veline.

Le veline di Striscia la Notizia

Come detto Alessia non sarà da sola. Chi sono quindi tutte le altre veline di Striscia la Notizia?

A condividere questa esperienza con la giovane milanese troviamo: Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.