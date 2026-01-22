La nuova edizione di Striscia la Notizia vede come velina (sono sei in totale) Lavinia Circeo. Conosciamo meglio chi è la ballerina, la sua età, vita privata, fidanzato e Instagram.

Chi è Lavinia Circeo

Nome e Cognome: Lavinia Circeo

Data di nascita: 29 aprile 2001

Luogo di nascita: Pescara

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: ballerina

Profilo Instagram: @lavinia.circeo

Lavinia Circeo età, altezza e biografia

Eccoci subito con la scheda conoscitiva della velina di Striscia la Notizia Lavinia Circeo: quanti anni è e dov’è nata?

Diciamo subito che Lavinia è nata a Pescara il 29 aprile 2001 e la sua età oggi è di 24 anni. Il suo segno zodiacale è il Toro.

Non conosciamo invece altezza e peso della ballerina.

Dalla biografia sappiamo anche che ha studiato presso il Liceo coreutico.

La vita privata: Lavinia di Striscia ha un fidanzato?

Della vita privata di Lavinia Circeo di Striscia la Notizia non si conosce molto. La velina non sappiamo se è attualmente fidanzata.

Dai suoi profili social però è apparsa una foto in compagnia di un ragazzo, che pare essere il suo fidanzato, ma non sappiamo se oggi sono ancora una coppia.

Tra le curiosità, invece, possiamo dire che vive a Cannes da 5 anni e che tra le sue passioni, oltre al viaggio, c’è naturalmente il ballo ma anche il canto e dipingere.

Dove seguire Lavinia velina di Striscia la Notizia: Instagram e social

Così come le sue colleghe anche Lavinia Circeo di Striscia La Notizia è presente sui social.

Non ha solo un profilo privato su Facebook, ma potete trovarla anche su Instagram, dove condivide tanto di sé tra viaggi, vita privata e lavoro.

Carriera

Riguardo alla carriera sappiamo che Lavinia Circeo è diplomata al Liceo coreutico e fa la ballerina. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare attrice.

Parla ben quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

Da sempre fan di Striscia la Notizia, Lavinia ora ha la possibilità di farsi conoscere come velina. Pensate che da piccola, sulla sua torta di compleanno (il terzo per la precisione) c’era il Gabibbo!

Lavinia Circeo velina a Striscia la Notizia

Mediaset nel 2026 ha deciso di segnare il ritorno di Striscia la Notizia, con una nuova formula, sotto la guida di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Nelle vesti di velina troviamo anche Lavinia Circeo.

Le veline di Striscia la Notizia

Insieme a lei, però, come detto ci saranno altre sei ragazze. Chi tutte le altre veline di Striscia la Notizia?

Insieme a Lavinia, troveremo ancora: Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

