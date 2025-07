All’instore di Jacopo Sol è arrivato anche Alessio Di Ponzio in compagnia di sua sorella

Durante l’instore di Jacopo Sol non era presente solo la sua fidanzata Francesca Bosco, conosciuta nella Casetta di Amici 24. A sorprendere il cantante anche Alessio Di Ponzio che, con sua sorella, si è presentato al firmacopie.

Amici 24, Alessio all’instore di Jacopo Sol

Dalla fine di Amici 24 abbiamo spesso visto delle reunion che hanno coinvolto gli allievi della scuola, i quali si sono ritrovati per degli instore o ancora degli eventi estivi come il Tim Summer Hits o Battiti Live e non solo! È capitato tra TrigNO e Nicolò così come tra altri protagonisti del talent di Canale 5. Tra loro però capita si facciano anche delle gradite sorprese durante i firmacopie ed è ciò che ha pensato Alessio Di Ponzio.

Il ballerino di Amici 24, che ha dovuto abbandonare il talent per infortunio (ma dovrebbe poter tornare a settembre) ha fatto visita a Jacopo Sol durante il suo incontro con i fan. Alessio non era però da solo. In sua compagnia infatti c’era anche sua sorella, che ha avuto così modo di conoscere il cantante, ricevere l’autografo e scattare una foto insieme.

Un momento molto carino, suggellato anche dall’abbraccio tra i due ex protagonisti di Amici 24, come mostrato in questo video diventato virale tra i fan su TikTok.

Sempre presente al fianco di Jacopo Sol è invece la sua fidanzata Francesca Bosco. La ballerina di Amici 24 tra un impegno e un altro non manca occasione di mostrare il supporto al cantante. In questo video molto tenero, per esempio, li vediamo duettare insieme….

Un istante così dolce che i fan non hanno potuto fare a meno di riprendere con il loro telefono e condividere in rete con tutti gli altri utenti e fan di Amici 24. Possiamo dunque affermare che anche quest’anno nella scuola si sono creati dei legami molto molto speciali tra gli ex allievi.