“Ma non dovevamo vederci più?”, dice Lucio Battisti in Ancora tu, ed è quello che pensavamo tutti quando Lino e Alessia di Temptation Island si sono lasciati. Ora i due sono stati avvistati insieme nello stesso locale! Che succede? È un caso o c’è dell’altro?

Temptation, Lino e Alessia avvistati nello stesso locale

Tra i gossip di questa giornata che hanno visto in primi la rottura tra Álvaro Morata e Alice Campello così come il cambio di vita dell’ex di Uomini e Donne, Paola Frizziero, ci sono novità anche sui protagonisti di Temptation Island. In particolar modo su Lino e Alessia.

LEGGI ANCHE: L’Italia snobbata! La regia francese “dimentica” di inquadrare gli azzurri durante la Cerimonia di chiusura

Solo nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che l’ex coppia si è ritrovare ad avere una durissima lite sui social, in cui non sono mancate accuse reciproche. Una discussione che si è verificata pubblicamente via social, tra le storie di Instagram. Lino di Temptation Island ha accusato la sua ex fidanzata di essere falsa e di avergli mancato di rispetto nei quattro anni di relazione. Lei invece ha ribattuto sostenendo le stesse accuse e di non essere mai stata serena durante la loro storia. Ma adesso?

I fan più attenti hanno osservato con attenzione le storie di Lino e Alessia, così come quelle di Jenny. Osservando nel dettaglio pare che tutti i menzionati si trovassero nello stesso posto. Quindi la domanda lecita da farsi è: dopo la lite si sono rivisti anche se non si trovavano da soli? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì.

Questa la foto che vede Alessia e la sua ex compagna d’avventura di Temptation Island, Jenny, posare insieme sui social.

La storia Instagram di Alessia Pascarella di Temptation Island

“Teatro” di questo incontro fortuito o voluto che sia, tra Lino e Alessia pare sia un locale presente a Catania. Numerose sono le segnalazioni arrivate e raccolte anche da Webboh, in cui per l’appunto tante persone sostengono di averli visti. Cosa sta succedendo quindi? Ancora non ci è dato saperlo con esattezza.

Potrebbe anche essersi trattato semplicemente di un caso e i due, magari si sono evitati tutta la sera. In ogni caso molto probabilmente saranno loro stessi a intervenire e parlarne pubblicamente. Temptation Island per Lino e Alessia, a quanto pare, continua!