Stefano De Martino, la stoccata di un conduttore Rai

Stefano De Martino non fa parlare di sé solo per il gossip. In quest’ultimo anno si è fatto largo diventando uno dei volti più amati della televisione. Con il successo consolidato di Affari Tuoi, che ogni sera su Rai 1 raccoglie milioni di telespettatori, il conduttore partenopeo è diventato uno dei personaggi più discussi – e ammirati – del piccolo schermo.

Tuttavia, non tutti sembrano condividere il clamore mediatico che lo circonda. Tra questi, anche Piero Chiambretti, che ha deciso di dire la sua. Ospite della trasmissione Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca su YouTube, il conduttore oggi volto di Rai 3 ha commentato senza troppi giri di parole il successo del collega:

“Credo che sia una novità più che un fenomeno (…) La simpatia del napoletano, il bel ragazzo, il modo guascone di interpretare il suo ruolo di conduttore – a differenza di Amadeus che era quello precedente – lo ha certamente aiutato. Poi c’è da dire anche che la forte attenzione che ha la Rai nei suoi confronti indubbiamente lo aiuta, farà strada.

Però adesso parlare di fenomeno o trasformarlo in Arbore mi sembra un po’ troppo anche perché Arbore parte da tutt’altra dimensione televisiva. Ha delle caratteristiche utili per rimanere, è sicuramente una realtà molto forte”.

Una riflessione, condivisibile o meno, che sta già facendo discutere il popolo del web. Piero Chiambretti riconosce a Stefano De Martino doti comunicative e presenza scenica. Al contempo invita alla cautela nei paragoni troppo altisonanti, soprattutto con figure storiche come Renzo Arbore.

Stefano De Martino, fedele alla sua linea di riservatezza, non ha replicato alle parole di Chiambretti. Solo pochi giorni fa, ospite a TV Talk, aveva accennato alle critiche ricevute nel corso della stagione, dicendosi comunque soddisfatto di aver portato un programma come Affari Tuoi verso nuovi successi.

Per ora, De Martino preferisce rispondere con i numeri e… con il silenzio.