Tom Holland e Zendaya si sono sposati in gran segreto. La conferma è arrivata dall’attore.

Tom Holland e Zendaya si sono ufficialmente sposati. La conferma di questo lieto evento è arrivata proprio dall’attore, che ha voluto esprimere tutta la sua felicità.

Tom Holland e Zendaya si sono sposati: arriva la conferma dell’attore

Per mesi si è parlato di indiscrezioni, voci di corridoio e presunti indizi social. Ora, però, è arrivata quella che molti fan aspettavano: Tom Holland e Zendaya si sono sposati. A confermarlo è stato lo stesso attore britannico durante una recente intervista concessa a Esquire UK, nella quale ha lasciato sfuggire una frase che non ha lasciato spazio a interpretazioni. L’episodio è nato parlando delle immagini generate dall’intelligenza artificiale che nei mesi scorsi avevano invaso il web, mostrando un presunto matrimonio della coppia. Interrogato sull’argomento, Holland ha raccontato di non aver dovuto rassicurare amici e parenti dopo la diffusione delle foto false. La sua risposta è stata tanto spontanea quanto rivelatrice: “No, perché erano tutti lì”. Una frase che ha immediatamente fatto il giro del mondo e che è stata interpretata come la conferma definitiva delle nozze celebrate lontano dai riflettori.

Dopo essersi reso conto della portata della dichiarazione, Holland ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sulla cerimonia, limitandosi a sorridere e a dire: “Questo è tutto quello che vi dirò”. L’attore ha però parlato apertamente del rapporto che lo lega a Zendaya, descrivendola come la persona più importante della sua vita. “Ho trovato la mia persona. È la mia migliore amica e sono più felice che mai quando sono con lei”, ha raccontato. Secondo Holland, il fatto di condividere la stessa professione ha rafforzato il loro legame. Entrambi conoscono le pressioni e le difficoltà del mondo dello spettacolo e riescono a sostenersi reciprocamente in modo unico.

Tom Holland e Zendaya: la storia d’amore tra i due colleghi

La relazione tra Tom Holland e Zendaya è iniziata nel 2016 durante le riprese di Spider-Man: Homecoming. Da allora i due attori hanno sempre cercato di proteggere la propria privacy, evitando di trasformare la loro storia in un fenomeno mediatico. La conferma del matrimonio arriva mentre la coppia è impegnata nella promozione del nuovo capitolo della saga, Spider-Man: Brand New Day.

A Madrid, i due sono apparsi insieme sul red carpet, regalando ai fan quella che è stata di fatto la loro prima uscita pubblica da marito e moglie. Dopo anni di discrezione e una cerimonia celebrata lontano dai riflettori, Tom Holland e Zendaya sembrano aver trovato il perfetto equilibrio tra vita privata e carriera, confermandosi una delle coppie più amate e seguite di Hollywood.