Sono stati svelati finalmente gli ospiti della seconda puntata di Belve, in programma martedì 4 novembre 2025 su Rai 2. Ecco chi risponderà alle pungenti domande di Francesca Fagnani nel corso del talk show la prossima settimana.

Belve, gli ospiti della seconda puntata

Dopo il terzetto tutto la femminile composto da Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, Francesca Fagnani è pronta a tornare in onda su Rai 2 con una nuova puntata di Belve. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 4 novembre e i più curiosi vorranno certamente sapere chi si siederà nello scottante sgabello del talk televisivo.

Ieri pomeriggio su Rai 3 Francesca Fagnani è stata ospite di Mia Ceran a TV Talk. Sono stati davvero tanti gli argomenti affrontati dalla presentatrice durante la sua presenza in trasmissione e ha anche risposto a qualche curiosità. Non ha parlato solo della presenza di Maria De Filippi a Belve come presenza fissa di questa stagione. Appurato, salvo sorprese, che Barbara d’Urso non ci sarà a causa della troppa esposizione televisiva per l’impegno a Ballando con le Stelle, sappiamo però chi saranno i prossimi ospiti.

Come detto, infatti, martedì sera Belve tornerà in onda su Rai 2 e a quanto pare non mancheranno certamente le sorprese.

La Fagnani a TV Talk ha confidato che saranno il cantante Adriano Pappalardo, la conduttrice ed ex deputata Irene Pivetti e la cantante e conduttrice Iva Zanicchi a farsi intervistare e rispondere alle sue pungenti domande. Ancora una volta vedremo dunque un terzetto molto interessante a Belve, pronto a raccontarsi e svelare qualcosa in più sulla propria vita privata e lavorativa.

Non ci resta dunque che attendere martedì sera!

