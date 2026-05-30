Criptovalute e immobili trainano la crescita del patrimonio di Trump: ecco a quanto ammonta secondo Forbes e The Times.

Donald Trump alla Casa Bianca ha attirato l’attenzione non solo per la sua attività politica, ma anche per la rapida crescita del suo patrimonio personale. Tra investimenti immobiliari, operazioni nel settore digitale e soprattutto criptovalute, la sua ricchezza avrebbe registrato un forte incremento negli ultimi mesi, secondo le stime di testate internazionali come Forbes e The Times.

Criptovalute e affari digitali: il nuovo pilastro della ricchezza legata a Trump

Una parte rilevante del patrimonio di Donald Trump sarebbe legata al settore delle criptovalute, divenuto uno dei pilastri del nuovo ecosistema finanziario della famiglia. Il progetto centrale è World Liberty Financial, che avrebbe generato oltre 1,4 miliardi di dollari di ricavi e circa 2 miliardi di guadagni potenziali legati all’aumento del valore dei token digitali. Nel solo ultimo anno, le operazioni legate alla vendita di token avrebbero fruttato circa 550 milioni di dollari.

Inoltre, la cessione del 49% della società a un gruppo legato agli Emirati Arabi Uniti avrebbe portato ulteriori 200 milioni. Nonostante ciò, la volatilità del settore ha inciso sul valore complessivo degli asset digitali, inclusi i token WLFI e la memecoin $Trump, stimati da Forbes in circa 570 milioni di dollari complessivi.

Immobili, media e oscillazioni del patrimonio complessivo di Donald Trump

Accanto alle criptovalute, restano centrali gli asset immobiliari della Trump Organization, che continuano a rappresentare una componente stabile del patrimonio. Tra questi spicca Mar-a-Lago, spesso definito la sua “Casa Bianca d’inverno”, il cui valore è salito a circa 560 milioni di dollari, rispetto ai 10 milioni iniziali del 1985. Anche i campi da golf distribuiti in sei stati hanno visto un aumento significativo, arrivando a circa 550 milioni di dollari complessivi. Parallelamente, cresce il business del licensing del marchio Trump, utilizzato in settori che vanno dalla telefonia agli orologi fino agli NFT e a progetti digitali.

Tuttavia, non tutti gli asset hanno avuto performance positive: Trump Media and Technology Group ha subito forti oscillazioni, con il valore della partecipazione ridotto a circa 1,2 miliardi di dollari e perdite nette rilevanti nel 2025. Anche il raffreddamento del mercato crypto e la volatilità di Truth Social hanno contribuito a frenare la crescita complessiva, dimostrando come il patrimonio del presidente resti fortemente esposto alle dinamiche dei mercati digitali e finanziari.

Patrimonio Trump, quanto vale oggi?

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha coinciso con un incremento significativo delle sue ricchezze personali. Secondo il quotidiano britannico The Times, nei primi 18 mesi del secondo mandato il patrimonio dell’ex imprenditore sarebbe cresciuto del 165%, attestandosi tra i 6 e i 7 miliardi di dollari.

Anche la classifica di Forbes conferma una traiettoria simile: il valore complessivo sarebbe intorno ai 6,5 miliardi di dollari, con un aumento di circa 1,4 miliardi in un solo anno. Questo lo collocherebbe al 645° posto tra i miliardari mondiali, in miglioramento rispetto alla posizione del 2025. In passato, la sua ricchezza aveva toccato anche un picco di 7,3 miliardi di dollari.