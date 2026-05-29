Drusilla Gucci a The 50 il nuovo reality di Prime Video che la vede coinvolta dal 22 maggio. Tanti sono i personaggi tv, influencer, star social e professionisti del caos mediatico chiamati a convivere e a sfidarsi: cinquanta concorrenti, un castello trasformato in un’arena, prove fisiche e mentali, alleanze che nascono e saltano nel giro di poche ore e un Leone che osserva il tutto dall’alto, commentando ogni mossa con sarcasmo. L’elenco dei partecipanti è talmente lungo che sembra un vecchio elenco del telefono e tra loro anche qualche nome che Gucci conosce bene.

«I reality non sono proprio nel mio sangue: li faccio ogni volta per mettermi alla prova, fondamentalmente», rivela a Novella 2000 prima di confessare cosa ha provato quando si è trovata a partecipare al reality con il suo ex, Francesco Chiofalo. «Siamo due professionisti. Quando abbiamo registrato The 50 l’avevo lasciato già da un anno, un anno e mezzo, forse anche due… non mi ricordo neanche. Da parte mia c’è totale indifferenza».

Trovate l’intervista integrale a Drusilla Gucci nel numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

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