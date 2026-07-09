Continua il viaggio nei sentimenti. “Temptation Island 2026″ è giunto già alla terza puntata, che ha visto il falò anticipato di Sara e Gabriele. Ma, a proposito di quest’ultimo, chi è la tentatrice che aveva attirato la sua attenzione? Conosciamo meglio Patrizia Zylka.

Patrizia Zylka, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026?

Patrizia Zylka è una delle tentatrici dell’edizione 2026 di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti che ogni estate tiene compagnia agli italiani, tra emozioni e plot twist. Patrizia, come ricorderete, ha subito attirato le attenzioni di uno dei fidanzati, ovvero Gabriele ma, prima di approfondire l’argomento, cerchiamo di conoscere meglio la giovane tentatrice. Patrizia Zylka è nata nel 1996, è originaria della Calabria, terra che però ha lasciato presto per inseguire i suoi sogni a Milano. E’ una modella e, dopo aver calcato diverse passarelle, nel 2025 ha ottenuto il titolo di Miss Lingerie, titolo di cui va molto fiera. Ma non è finita qui, è stata grid girl a Misano e negli studi di Sportitalia, Telenova e Sky quindi, gli amanti dei motori e del calcio sicuramente la ricorderanno. Tifosissima dell’Inter e, in particolare, di Nicolò Barella, Patrizia è anche imprenditrice, da amante della moda ha deciso di trasformare la sua passione in un’impresa, lanciando “Patrixia”, il suo brand di moda luxury made in Italy. Su Instagram è seguitissima, con quasi 50mila follower.

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Temptation Island 2026, il feeling tra Patrizia Zylka e Gabriele

Gabriele ha deciso di partecipare a “Temptation Island 2026″ con la fidanzata Sara. Sono loro la coppia più discussa di questa edizione e, nonostante le polemiche scoppiate dopo la diffusione dei presunti video intimi realizzati durante una live a pagamento, e le accuse di finzione a loro rivolte, la produzione ha scelto comunque di continuare col loro racconto. Fin da subito Gabriele, una volta separato da Sara al villaggio, è stato attratto proprio da Patrizia Zylka. Lo stesso Gabriele non ha infatti nascosto di essere rimasto colpito dalla bellezza della modella. Ci sarà un futuro tra loro?

Patrizia Zylka, futuro con Gabriele o a “Uomini e Donne”?

Nella terza puntata di “Temptation Island“, andata in onda ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026, c’è stato il falò di confronto anticipato tra Sara e Gabriele, voluto da quest’ultimo il quale, inizialmente, non era intenzionato a mettere fine alla storia ma poi, su consiglio di Filippo Bisciglia e vedendo le lacrime della ragazza, ha deciso che era meglio prendere una pausa. Come detto in precedenza, nel villaggio Gabriele si è avvicinato a Patrizia Zylka. Ora che la storia con Sara è finita, potrà esserci un futuro tra i due? Al momento non si sa. La giovane modella, però, potrebbe anche finire sul trono di “Uomini e Donne”, cosa che accade spesso a tentatrici/tentatori/fidanzati/fidanzate dopo l’esperienza al reality. Staremo a vedere.