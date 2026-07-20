Momenti di grande apprensione durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, interrompendo improvvisamente una serata che fino a quel momento si stava svolgendo senza alcun problema.

Noemi cade dal palco: portata in ospedale

L’incidente di Noemi è avvenuto davanti a centinaia di spettatori, che hanno assistito con preoccupazione alla scena. Subito dopo la caduta, sul palco sono intervenuti i soccorsi e lo staff dell’artista, mentre il pubblico è rimasto in attesa di capire quali fossero le condizioni della cantante. Pochi minuti dopo sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a Noemi direttamente sul posto. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato deciso di trasferirla all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per sottoporla a tutti gli accertamenti del caso.

Al momento non sono stati diffusi bollettini ufficiali sulle sue condizioni di salute né sono stati resi noti eventuali traumi riportati nella caduta. La notizia ha però rapidamente fatto il giro dei social, dove migliaia di fan hanno espresso preoccupazione e inviato messaggi di affetto all’artista, augurandole una pronta guarigione. L’episodio ha inevitabilmente segnato la conclusione della serata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e interrompendo un concerto che stava registrando una grande partecipazione.

Concerto sospeso: rinviati anche i fuochi d’artificio

Dopo l’incidente, gli organizzatori hanno deciso di sospendere definitivamente il concerto, che si è concluso intorno alle 22.30 senza poter proseguire. Anche il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto al termine della serata è stato rinviato. Attraverso una nota ufficiale, il Comune di San Salvo ha spiegato di aver preso questa decisione in segno di rispetto per quanto accaduto e ha espresso la propria vicinanza alla cantante. Nelle ore successive è intervenuto anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha voluto rivolgere un messaggio pubblico all’artista. “Desidero augurare pronta guarigione a Noemi. L’artista è ora affidata alle cure del personale sanitario del nostro ospedale San Pio“, ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo anche un pensiero per la comunità di San Salvo e per gli organizzatori dell’evento. “Un pensiero d’affetto e di vicinanza all’amministrazione e alla comunità di San Salvo per l’incidente avvenuto ieri sera durante il concerto di Noemi“, ha aggiunto Menna.

Nel frattempo, i fan attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni della cantante, molto amata dal pubblico italiano e impegnata in questi mesi con il suo tour estivo. La speranza è che si sia trattato soltanto di un grande spavento e che Noemi possa tornare al più presto sul palco per riprendere gli appuntamenti dal vivo. Per il momento non è stato comunicato se le prossime date del tour subiranno modifiche o rinvii. Tutto dipenderà dall’esito degli accertamenti medici e dalle condizioni dell’artista nelle prossime ore.