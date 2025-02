C’è grande curiosità per la nuova edizione di Pechino Express! Ecco qui alcune info sulla prossima edizione come quando va in onda, chi sono i partecipanti e dove guardare in streaming e gratis!

Quando va in onda Pechino Express 2025

Vi state chiedendo quando va in onda Pechino Express 2025? La prossima edizione va in onda per l’appunto nel 2025. Più precisamente abbiamo una data, svelata nel promo ufficiale: Pechino inizia il 6 marzo!

Le puntate

Quante puntate ci sono di Pechino Express 2025? La scorsa edizione ne conta 10. Vedremo se saranno o meno confermate.

Chi conduce Pechino Express

Ma chi conduce Pechino Express? Salvo cambiamenti alla conduzione dell’adventure show dovrebbero esserci ancora Costantino Della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci (arrivato proprio dall’edizione del 2024).

Saranno riconfermati?

Concorrenti

Chi sono i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2025? A prendere parte al programma saranno coppie di personaggi noti del mondo della TV, del cinema o musica e ancora dello sport e del web.

Sui social sono emersi diversi nomi, ma ora abbiamo la conferma di chi ci sarà e chi no. Nella lista dei viaggiatori del programma di Sky Uno abbiamo:

Virna Toppi e Nicola Del Freo; Scintilla e Federica Camba; Jey e Checco Lillo; Ivana Mrázová e Giaele De Donà; Jury Chechi e Antonio Rossi, Giulio Berruti e Nicolò Maltese; Nathalie Guetta e Vito Bucci; Dolcenera e Gigi Campanile e Samanta e Debora Togni.

Quanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express e chi sono i partecipanti? Sul guadagno, invece, possiamo dire che nel corso dell’edizione 2024 i Pasticcieri hanno accumulato 20 mila Euro, le Amiche con due vittorie ne hanno ottenuti 10 mila e Italia-Argentina con i Caressa e Romagnoli hanno portato a casa 5 mila Euro.

Anche se il montepremi finale della coppia vincitrice è stato di 100 mila Euro in totale, devoluti in beneficenza. Più di 50 mila Euro sono stati raccolti e destinati a organizzazioni benefiche, che operano nei Paesi attraversati dal programma.

Probabilmente nella prossima edizione sarà lo stesso.

Le tappe di Pechino Express

Dove si muoveranno i viaggiatori di Pechino? Le tappe che andranno a toccare saranno Filippine, Nepal e Tailandia, come anticipato da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5.

Il promo

Ancora non è stato mandato in onda alcun promo ufficiale di Pechino. Non appena sarà disponibile non esiteremo a informarvi!

Dove guardare Pechino Express

Se vi state chiedendo dove guardare Pechino Express 2025 gratis? Partiamo con il dire che la nuova edizione del programma viene trasmessa su Sky Uno e Now, sia da TV, che da sito o app.

Per poterlo vedere gratis, invece, è necessario attendere la messa in onda in chiaro su TV8.