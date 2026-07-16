Per milioni di spettatori resterà sempre Damon Salvatore di The Vampire Diaries, ma Ian Somerhalder ormai da anni ha scelto una strada completamente diversa. L’attore statunitense, oggi 47enne, ha infatti abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, all’agricoltura sostenibile e ai suoi progetti imprenditoriali. Una decisione che nel 2024 aveva già confermato pubblicamente e che ora ha spiegato nei dettagli durante il podcast Haley on the Go. L’ultima apparizione televisiva di Somerhalder risale al 2019, quando interpretò il protagonista della serie Netflix V Wars. Proprio quell’esperienza, ha raccontato, è stata determinante nella scelta di lasciare definitivamente Hollywood.

Ian Somerhalder, la delusione per V Wars e il tentativo di salvare la serie

Dopo il successo ottenuto con The Vampire Diaries, Somerhalder aveva accettato di recitare in V Wars perché desiderava affrontare il mondo dei vampiri da una prospettiva diversa, interpretando uno scienziato anziché una creatura soprannaturale. Per realizzare la serie trasferì anche la famiglia nel nord dell’Ontario, in Canada, lavorando per circa un anno sul progetto. Tuttavia, una volta terminata la produzione, il risultato finale lo deluse profondamente. L’attore ha raccontato di aver persino chiesto ai produttori di eliminare il suo nome dalla serie, arrivando a offrire la restituzione del compenso pur di non essere associato a un prodotto che riteneva lontano dalle aspettative.

Non rassegnato all’esito del progetto, Somerhalder cercò di intervenire direttamente. Insieme al produttore James Gibb propose a Netflix di affidargli il controllo creativo della serie, ma la piattaforma non stanziò ulteriori fondi. I due decisero così di finanziare personalmente nuove riprese, raccogliendo circa sette milioni di dollari. Lo sforzo fu enorme e, come ha raccontato lo stesso attore, arrivò perfino a un ricovero in ospedale per lo stress accumulato durante le intense giornate di lavoro. Nonostante tutto, V Wars ottenne buoni risultati di pubblico, raggiungendo il primo posto tra i contenuti più visti in oltre cento Paesi. La serie, però, venne cancellata dopo una sola stagione.

Ian Somerhalder: la decisione di dire addio alla recitazione

Secondo Somerhalder, la cancellazione non fu legata agli ascolti, ma a dinamiche interne tra i dirigenti della piattaforma. Proprio questa situazione lo convinse a voltare definitivamente pagina.

L’attore ha spiegato di non voler più affidare la propria carriera a decisioni prese da persone estranee al lavoro creativo.

Da quel momento ha scelto di dedicarsi completamente alla vita privata insieme alla moglie Nikki Reed e ai loro due figli, oltre ai numerosi progetti imprenditoriali e ambientali, tra cui la produzione del bourbon Brother’s Bond e le attività della sua fondazione dedicata alla sostenibilità. Per ora il ritorno davanti alla macchina da presa sembra lontano, anche se molti fan continuano a sperare di rivederlo presto sullo schermo.