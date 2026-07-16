Rocco Siffredi ha parlato dei nuovi lavori scelti dai figli Lorenzo e Leonardo. Ecco cosa fanno oggi.

Per anni Rocco Siffredi ha ribadito di aver sempre cercato di tenere i figli lontani dal mondo del cinema per adulti. Nonostante siano cresciuti accanto a uno dei personaggi più conosciuti del settore, Leonardo e Lorenzo Tano hanno scelto strade professionali differenti, pur continuando a collaborare con il padre in alcuni progetti. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attore ha raccontato come lui e la moglie Rosa Caracciolo abbiano fatto di tutto affinché i due ragazzi costruissero un percorso autonomo, lontano dai riflettori del suo lavoro.

I lavori dei figli di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha spiegato che entrambi i figli hanno completato gli studi universitari prima di dedicarsi ai rispettivi progetti professionali.

Leonardo Tano si è laureato in Ingegneria Meccanica, mentre il fratello maggiore Lorenzo ha conseguito una laurea in Economia e Commercio. Pur lavorando oggi anche a fianco del padre, nessuno dei due avrebbe mai espresso il desiderio di intraprendere la carriera davanti alla telecamera. Lorenzo, infatti, ha sviluppato una propria piattaforma dedicata ai content creator e, secondo quanto raccontato da Siffredi, utilizza il settore in cui opera il padre esclusivamente sotto l’aspetto imprenditoriale e commerciale, occupandosi di produzione e gestione dei contenuti.

Diverso il percorso di Leonardo, che fino a poco tempo fa coltivava una promettente carriera nell’atletica leggera, specializzandosi nei 110 metri ostacoli. La sua vita è però cambiata radicalmente nel 2025, quando è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cuore dopo la diagnosi di una pericardite recidivante. L’operazione ha segnato la fine della sua attività agonistica. Dopo aver lasciato lo sport, Leonardo ha deciso di dedicarsi completamente a un nuovo progetto digitale: Love Academy, una piattaforma che affronta temi legati alla sessualità, alle relazioni, al benessere e all’educazione affettiva. Come spiegato anche da Rocco Siffredi, il portale si avvale della collaborazione di psicologi, sessuologi, andrologi, urologi ed esperti del settore, con l’obiettivo di offrire contenuti divulgativi basati su informazioni scientifiche e prive di tabù. Lo stesso Leonardo, attraverso i social, aveva raccontato come la malattia lo abbia spinto a reinventarsi, trasformando un momento difficile in una nuova opportunità professionale.

Rocco Siffredi: “Li abbiamo sempre indirizzati verso altre strade”

Nel corso dell’intervista, Siffredi ha ribadito che né lui né la moglie hanno mai incoraggiato i figli a raccogliere il suo testimone nel mondo del cinema per adulti. Anzi, il loro obiettivo è sempre stato quello di permettere ai ragazzi di costruire un’identità professionale autonoma, lontana dal peso di un cognome così noto.

Oggi Leonardo e Lorenzo continuano a collaborare con il padre in alcuni aspetti imprenditoriali, ma seguendo percorsi molto diversi: uno impegnato nella divulgazione sul benessere sessuale e nelle attività digitali, l’altro concentrato sulla produzione e sulla gestione di contenuti online. Per Rocco Siffredi rappresentano un motivo di grande orgoglio. Nonostante la notorietà della famiglia avrebbe potuto offrire scorciatoie, entrambi hanno scelto di studiare, costruire competenze e sviluppare progetti personali, dimostrando di voler affermarsi con il proprio lavoro e non soltanto grazie alla fama del padre.