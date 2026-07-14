Kate Middleton è stata tra le grandi protagoniste dell’ultimo weekend di Wimbledon 2026. La principessa del Galles ha assistito dal prestigioso Royal Box sia alla finale femminile di sabato 11 luglio sia a quella maschile di domenica 12 luglio, culminata con il trionfo di Jannik Sinner. Come da tradizione, nel suo ruolo di patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, è stata proprio lei a consegnare i trofei ai vincitori: la ceca Linda Nosková e il campione azzurro. A catturare l’attenzione dei media britannici, però, non è stato soltanto il suo ritorno sul Centrale, ma anche un dettaglio del suo look: il cappello indossato durante le due giornate del torneo.

Kate Middleton: perché il cappello ha fatto discutere

Il motivo della curiosità è legato al protocollo del Royal Box di Wimbledon. Sul sito ufficiale del torneo viene infatti spiegato che agli ospiti della tribuna d’onore è generalmente richiesto di evitare cappelli con tesa larga, poiché potrebbero ostacolare la visuale degli spettatori seduti nelle file posteriori. Non si tratta però di un vero e proprio divieto, bensì di una raccomandazione che gli organizzatori applicano con una certa flessibilità, soprattutto quando le condizioni climatiche lo rendono necessario. Ed è proprio ciò che è accaduto durante l’edizione 2026. Le elevate temperature registrate a Londra, con valori vicini ai 30 gradi nelle ore più calde della giornata, hanno spinto il torneo ad adottare alcune misure per proteggere gli ospiti dal sole.

Per far fronte al caldo intenso, l’All England Club ha distribuito ai presenti nel Royal Box dei fedora nei tradizionali colori verde e viola di Wimbledon.

L’obiettivo era consentire agli ospiti di proteggersi dai raggi del sole senza rinunciare all’eleganza richiesta da una delle tribune più esclusive del tennis mondiale. In questo contesto, anche la scelta di Kate Middleton di indossare il cappello è stata perfettamente coerente con le indicazioni dell’organizzazione, nonostante abbia attirato l’attenzione della stampa britannica.

Kate Middleton premia Linda Nosková e Jannik Sinner

Oltre all’attenzione riservata al suo look, Kate Middleton ha rispettato uno degli appuntamenti più simbolici del torneo: la consegna dei trofei ai campioni dell’edizione 2026. Sabato ha premiato Linda Nosková, vincitrice del torneo femminile, mentre domenica è stata protagonista della cerimonia che ha incoronato Jannik Sinner campione di Wimbledon, uno dei momenti più emozionanti per gli appassionati italiani di tennis. La presenza della principessa del Galles ha confermato ancora una volta il forte legame della famiglia reale con il torneo londinese, uno degli eventi sportivi più prestigiosi del Regno Unito.

Non è la prima volta che un cappello diventa oggetto di discussione durante Wimbledon. Nel 2018 anche Meghan Markle, seduta accanto a Kate Middleton nel Royal Box, si era presentata con un cappello. In quell’occasione, però, la duchessa di Sussex aveva scelto di non indossarlo durante l’incontro, probabilmente proprio per evitare di ostacolare la visuale degli altri spettatori. Quest’anno, invece, il caldo eccezionale ha reso gli accessori per proteggersi dal sole una presenza del tutto normale anche nella tribuna più esclusiva del torneo, trasformando una semplice raccomandazione di stile in un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato il dibattito tra gli appassionati di Wimbledon e i osservatori della famiglia reale.