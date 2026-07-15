Luca Pitteri era un professore di Amici. Ha deciso di svelare il motivo per cui ha lasciato il programma.

Per sei edizioni è stato uno dei volti più autorevoli della scuola di Amici di Maria De Filippi, formando alcuni degli allievi più amati dal pubblico, da Karima Ammar a Federico Angelucci, passando per Giulia Ottonello, Dennis Fantina, Monica Hill ed Eleonora Crupi. Oggi, a quasi vent’anni dal suo addio al talent di Canale 5, Luca Pitteri torna a parlare di quella lunga esperienza e chiarisce una volta per tutte i motivi che lo hanno portato a lasciare il programma. Ospite del podcast Mediocracy di Marco Gandolfi Vannini, il maestro di canto ha raccontato che la sua uscita non fu una decisione imposta dalla produzione, ma una scelta maturata dopo aver percepito un cambiamento nella direzione del format.

Luca Pitteri, il motivo dell’addio ad Amici: “Stava cambiando”

Pitteri ha spiegato che le prime incomprensioni sono nate tra la quinta e la sesta edizione del programma, quando la componente televisiva ha iniziato a diventare sempre più centrale rispetto a quella puramente artistica. “Le difficoltà sono state quelle degli scontri con le necessità televisive“, ha raccontato il docente. “Io la pensavo in un modo e la trasmissione stava andando in un altro. Alla fine abbiamo capito che era meglio andare ognuno per la propria strada” ha aggiunto. Secondo Pitteri, il momento simbolico di questa trasformazione è stato il celebre scontro tra Alessandra Celentano e Agata Reale sul famoso “collo del piede”, una vicenda rimasta nella memoria degli spettatori più affezionati.

Per l’ex insegnante, proprio quella discussione rappresentò l’inizio di una nuova fase del talent. “Quando è venuta fuori la storia del collo del piede ho pensato: ‘Che brutta questa cosa’“, ha ricordato. “Maria, invece, probabilmente aveva capito che quelle dinamiche avrebbero funzionato in televisione. Da lì sono iniziate le vere contrapposizioni tra professori e allievi” ha aggiunto. Pitteri ha sottolineato di comprendere perfettamente le esigenze televisive, pur ammettendo che quel nuovo approccio non rispecchiava più il suo modo di intendere il programma.

Luca Pitteri, il rapporto con Maria De Filippi: “Non mi ha cacciato”

Nel corso dell’intervista, il musicista ha voluto anche smentire una delle voci che da anni circolano sul suo conto: quella secondo cui sarebbe stato allontanato dalla trasmissione per la relazione con Brigida Cacciatore, ex concorrente della quinta edizione di Amici e oggi sua moglie. “È una storia completamente falsa“, ha precisato. “Ci siamo fidanzati tre anni dopo la sua partecipazione al programma” ha spiegato.

L’ex professore ha inoltre ricordato di aver mantenuto rapporti cordiali con lo staff della trasmissione anche dopo l’addio. Nel 2018 contattò infatti Sabina Gregoretti, storica collaboratrice di Maria De Filippi, per proporre un brano scritto insieme alla moglie. Il progetto non si concretizzò per motivi organizzativi, ma Pitteri ha raccontato di aver trovato grande disponibilità.

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua uscita dal talent, Pitteri conserva un ricordo positivo della conduttrice. “Nei primi anni tra noi c’era un bellissimo rapporto“, ha spiegato, aggiungendo che nel tempo alcune dinamiche hanno inevitabilmente modificato quell’equilibrio.

L’ex docente ha anche confessato un dettaglio curioso: gli capita spesso di sognare Maria De Filippi. Nei suoi sogni la conduttrice appare affettuosa e quasi materna, un’immagine che conferma il profondo legame umano nato durante gli anni trascorsi insieme negli studi di Amici. Parole che restituiscono uno spaccato inedito sulla storia del talent e sulle trasformazioni che hanno portato il programma a diventare uno dei format televisivi di maggior successo della televisione italiana.