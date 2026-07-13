La nuova edizione di Amici è ancora lontana dal debutto televisivo, ma le indiscrezioni sul talent show di Maria De Filippi iniziano già a moltiplicarsi. Mentre la produzione è al lavoro per definire il cast dei professori e selezionare i nuovi allievi, nelle ultime ore è emersa una voce che, se confermata, potrebbe rappresentare una delle novità più importanti degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, infatti, la ventiseiesima edizione del programma potrebbe ampliare la propria offerta formativa introducendo discipline mai viste prima all’interno della scuola. Un cambiamento che andrebbe oltre i tradizionali percorsi di canto e danza, da sempre pilastri del format.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione, ma l’indiscrezione ha già acceso la curiosità dei fan.

Amici, non solo canto e ballo: spazio anche allo sport?

Stando alle prime anticipazioni, l’idea sarebbe quella di affiancare alle discipline artistiche anche alcune attività sportive. I dettagli sono ancora in fase di definizione e non è stato chiarito quali sport potrebbero entrare concretamente nella scuola più famosa della televisione italiana. L’obiettivo, però, sarebbe quello di ampliare il percorso dei ragazzi e offrire nuove opportunità di crescita personale e professionale.

Una scelta che rappresenterebbe una vera svolta per Amici, programma che da oltre venticinque anni ha costruito il proprio successo concentrandosi esclusivamente sul talento musicale e coreutico.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di uno dei cambiamenti più significativi nella storia del talent.

Come ogni anno, Maria De Filippi starebbe seguendo personalmente tutte le fasi di preparazione della nuova stagione insieme agli autori e alla squadra che da anni cura il programma. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere intatta l’identità di Amici, introducendo però elementi capaci di rinnovare il format senza snaturarlo. Negli anni il talent ha saputo evolversi attraverso piccoli cambiamenti, nuovi regolamenti e continui aggiornamenti del cast dei professori e dei giudici, riuscendo a mantenere ascolti molto elevati anche dopo oltre due decenni di messa in onda. L’eventuale introduzione di nuove discipline rappresenterebbe quindi un ulteriore passo in questo percorso di evoluzione.

Amici di Maria De Filippi: la fiducia di Pier Silvio Berlusconi

A confermare il grande sostegno nei confronti del programma è stato anche Pier Silvio Berlusconi. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato del gruppo ha ribadito la piena fiducia nei confronti di Maria De Filippi e del suo team di lavoro. “Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto“, ha dichiarato, sottolineando ancora una volta la libertà creativa concessa alla conduttrice nella realizzazione dei suoi programmi. Parole che testimoniano quanto il talent continui a essere uno dei prodotti di punta dell’offerta Mediaset.

Per conoscere tutte le novità bisognerà comunque attendere ancora qualche settimana. Come da tradizione, Amici 26 dovrebbe tornare in onda nel prossimo autunno con la fase dedicata alla formazione della nuova classe. Solo allora sarà possibile capire se le indiscrezioni circolate in queste ore troveranno conferma e se davvero gli allievi avranno la possibilità di cimentarsi anche in discipline sportive oltre al canto e alla danza. Fino a quel momento si tratta soltanto di anticipazioni, ma l’ipotesi di una scuola ancora più ricca e multidisciplinare ha già acceso il dibattito tra gli appassionati del talent, curiosi di scoprire quale direzione prenderà uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.