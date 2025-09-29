Scopriamo tutte le informazioni che riguardando Simona Ventura, attraverso la sua biografia, la sua lunga carriera, la vita privata e come seguirla sui social.

Chi è Simona Ventura

Nome e cognome: Simona Ventura

Età: 60 anni

Data di nascita: 1 aprile 1965

Luogo di nascita: Bentivoglio (provincia di Bologna)

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Professione: conduttrice, showgirl e attrice

Marito: Simona è sposata con Giovanni Terzi

Figli: Niccolò Bettarini e Giacomo Bettarini

Tatuaggi: alcuni molto piccoli

Profilo Instagram: @simonaventura

Profilo Twitter: @Simo_Ventura

Pagina Facebook: SimonaVenturaOfficial

Sito internet: simonaventura.it

Simona Ventura età, altezza e biografia

Partiamo dalla biografia di Simona Ventura e scopriamo le informazioni che la riguardano, quanti anni ha, in che mese è nata. Simona è nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 1 aprile 1965. Ha quindi 60 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza è di 1 metro 75 centimetri, mentre non conosciamo il suo peso. Riguardo i tatuaggi, ne ha qualcuno molto piccolo.

I suoi genitori sono Rino Ventura e Anna Pagnoni. Inoltre ha una sorella, Sara, che lavora come conduttrice radiofonica.

Da giovane Simona si è trasferita con la famiglia a Chiavasso, in Piemonte. Ma che titolo di studio ha? Ha quindi frequentato l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica a Torino dove si è diplomata nel 1992. Durante gli studi ha lavorato come contabile in un’azienda di autotrasporti fino a quando ha scoperto che lo stipendio lo pagava sua madre.

Vita privata

Molte infromazioni ci sono anche sulla vita privata e sentimentale di Simona Ventura e molti si chiedono quali sono stati i suoi mariti. La storia più lunga e famosa che ha avuto è quella con l’ex calcistore Stefano Bettarini.

Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono sposati il 30 marzo 1998. E insieme hanno avuto due figli: Niccolò nato nell’ottobre del 1998 e Giacomo nato nel 2000. Nel 2004 si sono separati a causa dei tanti tradimenti da parte di lui e hanno ufficialmente divorziato nel 2008. Sono comunque rimasti in buoni rapporti.

Dal 2018 Simona Ventura fa coppia con Giovanni Terzi e nel 2024 si sono sposati. Nel 2014 la showgirl ha ottenuto l’affidamento di una bambina.

Dove seguire Simona Ventura: Instagram e social

Ma dove possiamo seguire sui social Simona Ventura? Intanto vi segnaliamo il suo profilo Instagram, ma è presente anche su Twitter e con una pagina Facebook. In tutti e tre i social è molto seguita dal pubblico.

E concludiamo con il suo Sito Internet Ufficiale dove i fan possono rimanere aggiornati su tutti i suoi progetti lavorativi.

Carriera

Parliamo adesso della carriera televisiva e non solo di Simona Ventura che ha esordito nel 1985 come concorrente nello show W le donne. Poi nel 1986 è stata concorrente de Il gioco delle coppie.

Miss Italia

Sempre nel 1986, Simona Ventura ha vinto Miss Muretto ad Alassio e quindi ha partecipa di diritto a Miss Italia. In che anno lo ha vinto? In realtà la showgirl non ha vinto il titolo.

Nel 1987 ha iniziato a lavorare per una piccola rete televisiva piemontese, Retecanavese. E il 17 dicembre dello stesso anno è stata concorrente a Telemike, quiz-show di Mike Bongiorno.

L’esordio sulla Rai come valletta è avvenuta nel 1988 nel programma Domani sposi affiancando Giancarlo Magalli.

Miss Universo

Nel 1988 ha anche partecipato per l’Italia a Miss Universo.

Successivsmente ha lavorato come praticante giornalista sportiva a Telemontecarlo come inviata di Galagol, senza però mai riuscire a diventare professionista. Per la stessa emittente ha lavorato come speaker di notiziari sportivi.

Nel 1992, con Ilaria Moscato è stata per Rai 1 inviata per i giochi esterni dell’edizione 1991-1992 di Domenica in. E ha partecipato allo show musicale Pavarotti International. Nello stesso anno ha ottenuto uno spazio all’interno della Domenica Sportiva.

Mai dire gol

La grande notorietà di Simona Ventura è arrivata verso la metà degli anni novanta quando è passata a Mediaset, diventando uno dei volti di punta di Italia 1. A tal proposito, ha condotto programmi quali Mai dire gol della Gialappa’s, Scherzi a parte, Festivalbar 1997, Gli indelebili ’99, Comici, Zelig e Le iene.

Nello stesso periodo ha lavorato anche per Canale 5, in due show che però hanno avuto poco successo: nel 1995 ha partecipato a Cuori e denari e nel 1996 ha condotto Il Boom.

Nel 1996 ha doppiato per la versione italiana il personaggio di Lola Bunny nel film Space Jam.

Matricole

Simona Ventura ha anche condotto tre edizioni dello show di prima serata di Italia 1, Matricole, affiancata da tre diversi partner: Amadeus nella prima, Fiorello nella seconda ed Enrico Papi nella terza.

Nell’autunno 1999 ha condotto un’altra edizione di Scherzi a parte. E l’ultimo dell’anno ha condotto il veglione di Capodanno di Canale 5, intitolato 2000 e una notte.

Cari amici miei

Nel 2000, insieme a Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Iva Zanicchi, ha partcipato alla seconda puntata del reality di Italia 1 Cari amici miei. Qui le quattro donne vengono riprese dalle telecamere durante una cena tra loro.

Nella primavera 2001 ha condotto con Pino Insegno Piccole canaglie su Canale 5.

Quelli che il calcio

Nell’agosto del 2001 Simona Ventura è tornata in Rai per condurre il programma calcistico Quelli che… il calcio su Rai 2, rimanendoci per dieci anni.

Mentre nel febbraio 2002 ha condotto con Francesco Giorgino il Dopofestival di Sanremo. In seguito ha condotto anche La grande notte del lunedì sera.

Isola dei famosi

È dell’autunno 2003 l’esordio alla conduzione di un altro programma in prima serata su Rai 2 che otterrà parecchio successo nel corso degli anni successivi. Stiamo parlando del reality show L’Isola dei Famosi che ha condotto per otto anni.

Al reality ha anche partecipato in veste di concorrente nel 2016 quando il programma passò a Mediaset e alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi.

Ma non solo. La sua avventura nel reality infatti non è finita qui. Nel 2025 è stata scelta come opinionista accanto alla conduttrice Veronica Gentili. Inviato Pierpaolo Pretelli.

Festival di Sanremo

Nell’inverno 2004 ha condotto il Festival di Sanremo affiancata dai comici Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortellesi. La kermesse canora però quell’anno ha ottenuto un basso gradimento a causa anche dell’assenza di nomi di spicco tra gli artisti in gara.

Music Farm

Nella primavera del 2005 Simona Ventura ha condotto la seconda edizione del reality show musicale di Rai 2 Music Farm. E ha presentanto anche la terza edizione nella primavera 2006.

X Factor

Nella primavera del 2008 è diventata uno dei giudici di X Factor a quei tempi in onda su Rai 2 e condotto da Francesco Facchinetti. Gli altri due giudici erano Mara Maionchi e Morgan. Ha preso parte anche alla seconda, mentre ha rifiutato la terza ed è stata sostituita da Claudia Mori.

A X Factor vi è tornata poi per la quinta, sesta e settima edizione quando il talent-show passò a Sky e anche la stessa Simona Ventura firmò con l’emittente un contratto di due anni.

Sempre per Sky dal 28 ottobre 2012 al 19 maggio 2013 ha condotto con Alessandro Bonan su Cielo il programma calcistico Cielo che gol!. E nello stesso periodo ha condotto sulla stessa rete alcuni programmi dedicati al cinema: Simona goes to Hollywood e Simona goes to Hollywood – The day after che trattavano le serate degli Oscar e il programma Oscar Fashion Night in cui si analizzavano i vari look sfoggiati dai principali attori nella serata di premiazione.

Inoltre è stata protagonista, con la madre Anna Pagnoni e la sorella Sara Ventura, della sitcom a carattere culinario Cooking Simo, sempre su Cielo.

Nel 2014 ha condotto la finale di Miss Italia 2014 in diretta su LA7. E lo stesso è stato per l’edizione successiva.

Notti sul ghiaccio

Nell’inverno del 2015 è stata una dei membri della giuria della terza edizione di Notti sul ghiaccio, talent show di Rai 1 dedicato al pattinaggio artistico e condotto da Milly Carlucci.

Il contadino cerca moglie

Dal 6 ottobre al 1º dicembre 2015 ha condotto la prima edizone de Il contadino cerca moglie in onda su FOX e Fox Life.

Selfie le cose cambiano

Nel 2016 Simona Ventura ha condotto il programma della Fascino Selfie – Le cose cambiano, realizzato in un primo ciclo di sei puntate dal novembre 2016 e riproposto dal maggio 2017 per altri sei appuntamenti.

Amici

La Ventura è stata anche giudice della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E anche membro della commissione esterna della diciassettesima edizione del talent.

Temptation Island Vip

Dal 18 settembre all’8 ottobre 2018 ha condotto su Canale 5 la prima edizione di Temptation Island VIP, versione vip del programma condotto da Filippo Bisciglia.

The Voice

Simona Ventura ha anche presentato la sesta edizione del talent-show The Voice of Italy.

Dal 15 settembre 2019 all’8 marzo 2020 ha condotto La domenica Ventura. Mentre il 12 ottobre 2020 ha condotto in seconda serata Fenomeno Ferragni, intervista a Chiara Ferragni che segue la trasmissione del documentario Chiara Ferragni – Unposted. Ha anche condotto in prima serata nel 2021 6 puntate del gioco Game of Games – Gioco Loco.

Citofonare Rai 2

Da ottobre 2021 Simona Ventura conduce con Paola Perego il programma della domenica mattina Citofonare Rai 2, attualmente giunto alla terza edizione.

Ultima fermata

Nella primavera 2022 ha condotto anche in prima serata su Canale 5 Ultima fermata.

Che tempo che fa

Da ottobre 2022 la Ventura è nel cast fisso de Il Tavolo di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio prima su Rai 3 e in seguito sul NOVE.

Il cantante mascherato

Nella primavera 2023 ha partecipa come concorrente a Il cantante mascherato sotto la maschera di Stella, arrivando in finale e classificandosi al quinto posto.

Ballando con le stelle

Nel cast di Ballando con le stelle 2023 annunciato da Milly Carlucci troviamo anche Simona Ventura. La showgirl è stata messa in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron.

La partenza di questa edizione del programma è prevista per sabato 21 ottobre e le coppie, tra cui Simona e Samuel, si stanno già preparando da alcune settimane. Infatti sui profili social della conduttrice e del programma ci sono vari video e foto sugli allenamenti.

È arrivata seconda nel programma, alle spalle di Wanda Nara.

Grande Fratello

Nel 2025 Simona Ventura la troviamo alla conduzione del Grande Fratello, affiancata dagli opinionisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Tra i concorrenti del reality ci sono: Anita Mazzotta, Francesca Carrara, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe. (IN AGGIORNAMENTO)

Libri

Nella sua lunga carriera Simona Ventura è stata anche scrittrice, ma quanti libri ha scritto?

Il primo è del 2008 dal titolo Crederci sempre, arrendersi mai, un’autobiografia. Nell’autunno 2019 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo Codice Ventura.

Film

Non solo moda e TV, Simona Ventura ha anche recitato in alcuni film. Negli anni ’80 ha recitato in Una notte, un sogno (1988)e Le finte bionde (1989). Poi c’è stato Fratelli coltelli (1997). Mentre negli anni 2000 abbiamo La fidanzata di papà (2008), Videocracy – Basta apparire (Videocracy) (2009), Somewhere (2010) e Vacanze di Natale a Cortina (2011).

La Ventura è stata anche regista di due film documentario: Le 7 giornate di Bergamo (2021) e Marco inedito, dagli ultimi 100 giorni di Marco Pannella (2022).