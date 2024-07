Prima non ci sono dei precedenti, ma stavolta Temptation Island (a programma in corso) ha deciso di svelare il futuro di una delle coppie!

Non era mai successo prima! Stavolta Temptation Island ci ha riservato l’ennesimo colpo di scena. Sabato 6 luglio scopriremo, tramite uno spoiler, com’è finita per una delle sei coppie di questa edizione!

Temptation Island svelerà il futuro di una coppia

Questa sera nel corso della seconda puntata di Temptation Island è accaduto davvero di tutto! Se Alessia quando ha chiesto il falò di confronto con il fidanzato Lino, quest’ultimo ha rifiutato, diversamente è andata tra Christian e Ludovica. Come vedremo lui ha deciso di incontrarla dopo la vicinanza al single Andrea e presto scopriremo il loro futuro. Ma partiamo per ordine.

La storia d’amore tra la coppia li ha visti spesso affrontare degli alti e bassi. Lei l’ha lasciato e nel mentre ha avuto delle altre storie, lui però l’ha sempre perdonata. Nonostante ciò, infatti, Christian ha voluto portare Ludovica a Temptation Island per capire se lei fosse realmente pentita o meno.

Arrivati nel villaggio però lei si è mostrata vicina al single Andrea e tra loro ci sono stati diversi momenti che hanno portato Christian a sbottare. Su tutti la doccia insieme o l’esterna in cui il tentatore ha riservato un massaggio alla sua fidanzata. Per tale motivo Christian, certo che prima o poi la situazione sarebbe degenerata, ha voluto il falò di confronto dov’è uscito da solo.

Ma cosa sarà successo dopo? È lo stesso Temptation Island a svelarcelo, ma in un modo in cui non eravamo abituati fino a ora. Si tratta infatti di una vera e propria novità da parte della trasmissione. Hanno deciso di anticipare i tempi e tra poche ore (precisamente sabato) sapremo il responso finale:

“SABATO 6 Luglio IN ESCLUSIVA su Witty TV scopriremo cos’è successo tra Christian e Ludovica… Avranno confermato la decisione presa al falò di confronto?“. Dunque attendiamo sabato per scoprire se dopo Temptation Island la coppia si è o meno riavvicinata.