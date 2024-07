A Temptation Island il falò di confronto tra Christian e Ludovica è già diventato un momento cult per un episodio preciso. Ecco quale

Durante la puntata di ieri di Temptation Island è andato in onda il falò di confronto anticipato tra Christian e Ludovica. E c’è stato un momento preciso che è diventato già un momento cult di questa stagione del reality delle tentazioni!

Il momento tra Christian e Ludovica

Che serata ieri a Temptation Island! Ad attirare l’attenzione, tra le tante coppie, è stata quella formata da Christian e Ludovica. La loro storia d’amore ha cominciato a scricchiolare quando lei l’ha lasciato per prendersi una pausa e capire i suoi sentimenti. Nel mentre però l’ha tradito due volte. Per tale motivo il ragazzo ha voluto metterla alla prova.

Nel villaggio delle fidanzate Ludovica si è avvicinata al single di Temptation Island, Andrea. Tra loro c’è stata subito dell’affinità e confidenza, tanto che il tentatore ha proposto alla ragazza di trascorrere una giornata rilassante tra piscina e massaggi. Un’esterna che si è fatta bollente e ha provocato la rabbia di Christian. Ma non solo.

Questo perché dopo la visione di alcuni filmati, proprio Christian ha deciso di chiedere un falò di confronto a Temptation Island. Un faccia a faccia che si è concluso con lui arrabbiatissimo che ha lasciato da solo la spiaggia, lasciando lei da sola. Prima di arrivare a questo istante, però, durante la resa dei conti tra i due e durante il momento in cui Ludovica si è chiusa in bagno per fare la doccia con Andrea, Christian con attenzione ha notato ogni singolo movimento.

Nel monitor del tablet è comparsa la scritta “Andrea apre l’acqua per eludere i microfoni”. Un qualcosa che Christian ha fatto subito notare alla sua fidanzata Ludovica. Quando ha ripetuto la frase a voce alta, lei ha risposto con una smorfia, per poi replicare: “Ma chi te l’ha detto?”. Ed è qui che Christian ci ha regalato il primo vero momento cult di questa stagione di Temptation Island: “C’è scritto!”.

Inutile dirvi che la scena tra i due è diventata già un meme sui social tra i fan di Temptation Island che, già domani su Witty TV scopriranno il loro destino come annunciato nelle scorse ore. Anche se c’è da dire che qualche rumor su di loro si è già fatto largo sui social.

Intanto vi ricordiamo che giovedì prossimo è prevista la prossima puntata di Temptation Island e non mancano le anticipazioni.