Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Marzo 2024

Grande Fratello Isola dei Famosi

In queste ore alcuni utenti si sono accorti dei like che il profilo Twitter de L’Isola dei Famosi ha messo ad alcuni post che vanno contro il Grande Fratello.

I like del profilo de L’Isola dei Famosi

Tra non molto tempo il Grande Fratello terminerà e lascerà spazio alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Purtroppo per il momento non abbiamo alcuna informazione sugli opinionisti o il cast. La cosa certa è che a condurre troveremo Vladimir Luxuria, ma per quanto riguarda i naufraghi non ci sono notizie ufficiali.

Si vocifera che due ex allievi di Amici 21 potrebbero sbarcare in Honduras e con loro potrebbero anche arrivare Edoardo Franco (vincitore di MasterChef Italia), Sangiovanni, Samuel Peron, Alan Friedman e Joe Bastianich. Per queste ragioni l’entusiasmo è alle stelle e l’attesa si percepisce anche dando un’occhiata ai social.

In molti non stanno più nella pelle di vedere questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi perché lo ritengono un programma godibile. Chi gestisce la pagina Twitter, però, potrebbe aver fatto un piccolo errore anche se in buona fede. Qui sotto possiamo vedere il like a un commento che va contro al Grande Fratello ed elogia L’Isola: “Sarà sicuramente in grado di intrattenermi di più di questa edizione fallimentare del GF“.

Un like del profilo de L’Isola a un commento contro il GF

Ma non è la sola svista, in quanto poco dopo è stato messo like anche al commento che recita: “L’unico reality zero toxic, finally”. Qui non si fanno riferimenti diretti al Grande Fratello, ma i più maliziosi hanno ipotizzato si potesse trattare del solo reality in onda in questo momento.

Il like del profilo de L’Isola dei Famosi al post contro al Grande Fratello

Ripetiamo che con ogni certezza si tratta di uno sbaglio fatto in buona fede, magari per distrazione. Alla fine si tratta di commenti che fanno i complimenti a L’Isola dei Famosi e potrebbe non accorgersi del riferimento in negativo al Grande Fratello, nel secondo caso.