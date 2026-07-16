Le prossime puntate di Temptation Island promettono nuovi colpi di scena. Il reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà con un doppio appuntamento settimanale e, secondo le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, diverse coppie potrebbero vivere momenti decisivi tra falò di confronto, rotture e inaspettati lieto fine. Al momento si tratta di anticipazioni non confermate ufficialmente dalla trasmissione, che potrebbero quindi essere smentite o modificarsi nel corso della messa in onda.

Temptation Island: Francesca e Danilo tra riconciliazione e addio, mentre Diamante sorprende Bernadette

Tra le storie che potrebbero tenere maggiormente con il fiato sospeso il pubblico c’è quella di Francesca e Danilo. Secondo le indiscrezioni, durante il falò finale i due avrebbero inizialmente deciso di lasciare il programma separati. Le lacrime di Danilo, però, avrebbero convinto Francesca a concedere un’altra possibilità alla relazione, scegliendo di uscire insieme dal villaggio. La tregua, tuttavia, sarebbe durata poco: una volta terminate le registrazioni, la coppia avrebbe comunque deciso di interrompere definitivamente il rapporto.

Destino diverso, invece, potrebbe attendere Bernadette e Diamante. Dopo quindici anni di relazione, i due avrebbero partecipato al programma proprio per capire se fosse arrivato il momento di fare il grande passo. Secondo le anticipazioni, durante il falò conclusivo Diamante potrebbe sorprendere la compagna con una proposta di matrimonio, regalando uno dei momenti più emozionanti di questa edizione.

Temptation Island: Soraya e Cristian verso la rottura definitiva, Sabrina rifiuta il falò con Giovanni

Anche la storia tra Soraya e Cristian sembrerebbe destinata a concludersi. Le indiscrezioni parlano infatti di un falò finale che porterebbe la coppia a lasciare il programma separatamente.

Successivamente, Soraya avrebbe continuato a frequentare Dimitri, il tentatore con cui si sarebbe avvicinata durante il percorso nel villaggio. Parallelamente, anche Cristian avrebbe mantenuto i contatti con una delle single conosciute nel programma, Flavia Punzo. Alcune voci parlano persino dell’inizio di una relazione tra i due, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Tra le vicende destinate a far discutere ci sarebbe anche quella di Sabrina e Giovanni. Secondo le anticipazioni, sarebbe stato Giovanni a chiedere un falò di confronto anticipato nel tentativo di chiarire la situazione con la fidanzata. Sabrina, però, avrebbe deciso di rifiutare l’incontro, scegliendo di proseguire la propria esperienza nel villaggio. Alla base della decisione ci sarebbe un forte avvicinamento al tentatore Lory, con cui, secondo le indiscrezioni, sarebbe scattato anche un bacio. Se quanto trapelato dovesse trovare conferma nelle prossime puntate, il percorso della coppia potrebbe arrivare rapidamente al capolinea.