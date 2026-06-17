Nel pomeriggio televisivo di La Volta Buona, una semplice riflessione sentimentale di Nancy Brilli ha riacceso l’attenzione su un vecchio intreccio personale che coinvolge anche Elena Sofia Ricci. Una frase apparentemente generica, infatti, è stata interpretata come una frecciata legata a una vicenda del passato che continua a far discutere tra ricordi, versioni contrastanti e vecchie tensioni mai del tutto sopite.

“Racconta bugie”, guerra tra Nancy Brilli e Elena Sofia Ricci

Nel pomeriggio televisivo guidato da Caterina Balivo con il programma La Volta Buona, lo spazio leggero del daytime si è intrecciato con toni sempre più vicini alla cronaca e alle tensioni personali. Durante la puntata di lunedì 15 giugno, un servizio dedicato alla vita sentimentale di Nancy Brilli ha riacceso un vecchio intreccio mediatico che coinvolge anche Elena Sofia Ricci e il passato legato a Luca Damiani.

Nel filmato in studio è stato mostrato anche un articolo in cui la collega toscana avrebbe attribuito alla Brilli la responsabilità della fine del suo matrimonio. Al rientro in trasmissione, l’attrice ha chiarito di essere single e ha descritto il tipo di relazione che immagina per sé. Subito dopo, però, è arrivata una dichiarazione che molti hanno letto come una stoccata diretta:

“Non mi vedrei con uno troppo più giovane, ma con un coetaneo. Meglio divorziato o vedovo? L’importante è che non ci sia un’altra, soprattutto che non sia una che racconta balle, se la storia è finita, significa che è chiusa davvero. Chi vuole intendere intenda, con questo io non parlo più”.

Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito, con diversi media che hanno interpretato il riferimento come rivolto proprio alla Ricci.

Il passato tra accuse, versioni contrapposte e il racconto a Belve di Elena Sofia Ricci

Il nodo della vicenda affonda le radici in una storia sentimentale risalente agli anni ’90, quando il legame tra Elena Sofia Ricci e Luca Damiani si è interrotto dopo circa un anno di matrimonio. Nel 2024, ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, l’attrice ha raccontato la fine del rapporto e ha indicato un tradimento emotivo che avrebbe coinvolto anche la Brilli.

Ricci ha descritto quel periodo come doloroso, sottolineando il legame di fiducia poi incrinato:

“L’ho vissuto come il tradimento di un’amica. Luca e io eravamo in crisi. Ci sta che lei si possa essere presa una sbandata per lui… Mi ha ferita il teatro, le cene. Doveva stare al posto suo e confessarmi tutto”.

La replica di Nancy Brilli, arrivata in un’altra occasione sempre a Belve, offre però una versione differente: secondo lei, la relazione con Damiani sarebbe iniziata quando il matrimonio era già concluso.

“Erano già ex, non vivevano insieme e parlavano molto male l’uno dell’altra. Però io nonostante tutto ho chiesto scusa. Inoltre non è affatto vero che lei era tra le mie migliori amiche”.

Un contrasto di narrazioni che nel tempo ha consolidato una distanza evidente tra le due attrici, ormai prive di rapporti diretti.

Matrimoni, relazioni e la visione personale di Nancy Brilli

Nel corso della sua ultima ospitata a La Volta Buona, Nancy Brilli ha ripercorso anche le tappe principali della sua vita sentimentale, tra matrimoni e relazioni importanti. Il primo legame con Massimo Ghini è stato descritto come breve ma significativo: “Non è andato male, è andato corto. Ha funzionato per due, tre anni e mezzo. Poi no“.

Successivamente, il matrimonio con Luca Manfredi è durato circa otto anni e ha portato alla nascita del figlio Francesco. Anche qui, l’attrice ha sottolineato la serenità del presente familiare: “L’importante è che Francesco è un ragazzo sano, ha un padre e una madre che gli vogliono bene“.

Brilli ha poi affrontato il tema delle relazioni e del tradimento con una posizione netta:

“Io non tradisco, vado via di casa“.

Sul futuro sentimentale, la linea resta la stessa già accennata nella polemica televisiva: preferenza per un uomo coetaneo e nessuna apertura a relazioni con grandi differenze d’età, ribadendo soprattutto la necessità che ogni storia precedente sia realmente chiusa. In questo intreccio di ricordi, versioni contrastanti e dichiarazioni pubbliche, l’unico punto fermo resta la distanza tra le due attrici, che nel tempo non si è mai ricomposta.