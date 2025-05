Il Consiglio di Stato avrebbe confermato la sanzione di circa 123.000 Euro inflitta alla Rai dall’Agcom per pubblicità occulta a favore di Instagram durante il 73° Festival di Sanremo. Tutti i dettagli.

La sanzione alla Rai

Secondo quanto riportato da Riviera24.it, il Consiglio di Stato avrebbe confermato la sanzione da circa 123 mila Euro alla Rai da Agcom per pubblicità occulta a favore di Instagram durante l’edizione numero 73 del Festival di Sanremo.

Stando a quanto si apprende pare che l’organo giudiziario avrebbe respinto il ricorso presentato da Viale Mazzini contro la sentenza del TAR Lazio. Al contempo avrebbe peraltro ribadito che le ripetute menzioni verbali e visive del social network — tra il 7 e l’11 febbraio 2023 — avrebbero generato un effetto promozionale non dichiarato, violando le norme sulla trasparenza pubblicitaria.

La presenza sul palco di Chiara Ferragni e la creazione del profilo Instagram di Amadeus pare siano stati elementi centrali della valutazione, anche in assenza di un contratto diretto tra Rai e Meta. Il Consiglio di Stato dalla sua avrebbe peraltro sottolineato che, trattandosi di servizio pubblico, Rai avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza e considerare prevedibile l’impatto promozionale del messaggio trasmesso, mascherato da scelta artistica.

La difesa della Rai, che parlava di una strategia di coinvolgimento del pubblico giovane e non di una promozione commerciale, non sarebbe stata ritenuta sufficiente. I giudici secondo quanto si legge avrebbero anche confermato la competenza dell’Agcom, ritenendo corretta la sua azione in quanto legata alla normativa sui servizi media audiovisivi, e non all’Antitrust.

L’unico punto accolto del ricorso Rai riguarderebbe la sanzione accessoria da oltre 51 mila Euro relativa alle “cartoline” promozionali della Regione Liguria. Queste le avrebbero considerate comunicazioni istituzionali e non soggette alle stesse regole del product placement.

La sentenza a questo punto stabilirebbe così un precedente importante sulla trasparenza della comunicazione pubblicitaria nei media pubblici.