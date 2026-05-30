Raimondo Todaro lo abbiamo visto per anni nei panni del maestro a “Ballando con le Stelle” e del professore ad “Amici” e ora è reduce dal terzo posto conquistato al Grande Fratello Vip 2026, vinto da Alessandra Mussolini. Dopo la fine della relazione con Francesca Tocca, dove vive oggi il ballerino? Cosa farà ora che il Grande Fratello è finito? Scopriamolo insieme.

Raimondo Todaro: terzo posto al Grande Fratello Vip

Non ha vinto ma Raimondo Todaro può senza dubbio essere soddisfatto della sua avventura al Grande Fratello Vip 2026, dove si è conquistato il terzo posto, alle spalle di Antonella Elia e della vincitrice Alessandra Mussolini. Per 63 giorni il ballerino è stato protagonista nella Casa più spiata d’Italia, facendosi dunque anche conoscere meglio dal pubblico che, visto il piazzamento, lo ha sicuramente apprezzato molto. Una edizione, quella del GF Vip 2026, iniziata in salita visti i pochi ascolti, ma finita con un grande successo, tanto che si sta già pensando alla prossima edizione del reality show Mediaset. Nato a Catania nel 1987, negli ultimi anni abbiamo visto Raimondo Todaro spesso in Tv, tra “Ballando con le Stelle” e “Amici”, e abbiamo sentito parlare di lui anche per la sua relazione con la ballerina Francesca Tocca, relazione finita nel gennaio del 2025. La coppia insieme ha avuto una figlia, Jasmine.

Raimondo Todaro, la sua vita privata dopo l’addio a Francesca Tocca

Nel 2014 Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono sposati. La loro è stata una storia d’amore che ha emozionato tanti fan, storia culminata nel 2023 con la nascita della piccola Jasmine. A gennaio del 2025 Raimondo e Francesca hanno annunciato la fine del loro matrimonio. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sembrava essersi avvicinato a Francesca Manzini, tanto che molti concorrenti pensavano che tra i due potesse nascere qualcosa di più dell’amicizia. Poi però il ballerino ha rivelato di essere fidanzato. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, la ragazza in questione si chiamerebbe Giorgia Gagliano, catanese di 30 anni che lavora in un centro estetico.

Raimondo Todaro: dove vive il ballerino e finalista del Grande Fratello Vip?

In attesa di capire quale sarà il futuro professionale di Raimondo Todaro dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, esperienza nel complesso sicuramente positiva, soffermiamoci su un altro aspetto della sua vita privata, ovvero: dove abita? Assieme alla ex moglie Francesca Tocca e a loro figlia Jasmine viveva in centro a Roma, città nella quale si era trasferito da Catania per esigenze lavorative. Nonostante non ci sia la certezza, secondo quanto si legge online, Raimondo Todaro vivrebbe sempre nella Capitale.