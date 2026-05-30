Marco Rossetti è oggi uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana, protagonista di una carriera in costante crescita tra televisione e teatro. Il suo percorso, segnato da ruoli sempre più centrali in serie di successo e da un forte legame con il pubblico, lo ha reso una presenza stabile nel panorama Rai. Tra nuovi progetti e personaggi di grande impatto, l’attore continua a consolidare la sua popolarità, attirando curiosità non solo per la carriera ma anche per la sua vita privata.

Marco Rossetti e il successo nella fiction “Costanza”

Il personaggio di Marco Rossetti continua ad arricchirsi di ruoli sempre più centrali nel panorama della serialità italiana. Dopo figure ormai iconiche come il misterioso Nathan in Un passo dal cielo, il brillante dottor Damiano Cesconi in Doc – Nelle tue mani e l’affascinante Marco nella fiction Costanza, l’attore romano consolida la sua posizione tra i volti più riconoscibili della TV nazionale.

La serie, prodotta da Banijay Studio Italy, ha debuttato su Rai 1 conquistando immediatamente il pubblico. Le puntate hanno registrato 4.028.000 spettatori con uno share del 23,2%, numeri che, sommati alla fruizione su RaiPlay, confermano l’impatto positivo del progetto. La storia della paleontologa siciliana Costanza Macallé, tra indagini storiche e intrecci sentimentali, ha subito catturato l’attenzione degli spettatori. Parte del risultato è attribuito anche all’intesa tra i protagonisti, tra cui la palermitana Miriam Dalmazio, già nota per Che Dio ci aiuti, Rocco Schiavone e Studio Battaglia, e lo stesso Rossetti, ormai presenza stabile nelle produzioni di punta Rai.

Il percorso di Marco Rossetti tra teatro, TV e disciplina sportiva

Nato a Roma l’8 settembre 1985, l’attore si avvicina alla recitazione molto presto, trasformando un bisogno personale in vocazione artistica. Come ha raccontato, “forse era una ricerca d’attenzione” in un’intervista a Vanity Fair, aggiungendo che l’arte è diventata un modo per incanalare energia e difficoltà, anche legate a una malattia rara affrontata nell’infanzia e poi rientrata.

L’interesse per il teatro nasce quasi per caso: “tra i banchi di scuola“, ha spiegato a Esquire, quando a 16 anni inizia a frequentare un corso che gli permette di esprimersi senza giudizio. Il debutto teatrale arriva nel 2003 con Cronaca di un amore terrestre, seguito da altri lavori che anticipano la formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

La carriera televisiva prende slancio con Distretto di Polizia, per poi proseguire con ruoli in R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti, Squadra Mobile e Il cacciatore. Il grande salto arriva con il successo di Doc – Nelle tue mani, accanto a Luca Argentero, seguito da progetti come Black Out – Vite sospese con Alessandro Preziosi e Un passo dal cielo.

Prima della carriera attoriale, Rossetti ha praticato pugilato e giocato per anni in Serie B di pallanuoto, esperienze che hanno contribuito a costruire la sua disciplina fisica e mentale.

Marco Rossetti è fidanzato? La vita privata dell’attore

Sul piano personale, Marco Rossetti mantiene un profilo riservato. In una intervista a Vanity Fair ha dichiarato di essere single da “circa un paio d’anni”, aggiungendo: “mettere la parola fine a un rapporto non è mai bello. Ha sempre un’accezione più negativa che positiva. Però, non è finita con scenate o grosse litigate”. Tra le relazioni più note figura quella con l’attrice e cantante Beatrice Arnera, conosciuta durante un provino. Il fidanzamento si è concluso durante il periodo del lockdown, come spiegato dallo stesso attore: “La convivenza forzata è stata come una lente di ingrandimento sul nostro rapporto. Alla fine, abbiamo preso strade diverse”.