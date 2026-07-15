Roberta Bruzzone ha deciso di lasciare Quarto Grado. La criminologa ha spiegato i motivi della sua scelta.

Roberta Bruzzone dice addio a Quarto Grado dopo anni di presenza fissa nel programma di approfondimento di Rete 4. La criminologa e psicologa forense ha annunciato personalmente la decisione attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando che la scelta nasce dalla volontà di dedicarsi ai nuovi impegni professionali in Rai, dove ricoprirà un ruolo sempre più centrale anche come conduttrice. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto perché in molti avevano ipotizzato possibili tensioni con la trasmissione. Bruzzone, però, ha voluto chiarire fin da subito che dietro l’addio non esiste alcuna polemica, ma semplicemente l’esigenza di concentrarsi su una nuova fase della sua carriera.

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: il messaggio ai fan

Attraverso i propri canali social, Roberta Bruzzone ha voluto rassicurare i telespettatori che negli ultimi giorni le avevano scritto per chiedere spiegazioni sul suo futuro televisivo. La criminologa ha sottolineato di provare grande riconoscenza nei confronti della redazione di Quarto Grado e di tutte le persone con cui ha lavorato negli anni. Nel suo messaggio ha infatti espresso “la massima stima” per Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero, Siria Magri e per tutta la squadra del programma, ricordando come quell’esperienza abbia rappresentato una tappa fondamentale del suo percorso professionale. Bruzzone ha quindi precisato che la decisione non è legata ad attriti o incomprensioni, ma esclusivamente ai nuovi progetti che la vedranno protagonista nel servizio pubblico.

L’addio a Quarto Grado coincide con una fase particolarmente importante della carriera televisiva di Roberta Bruzzone. Nella prossima stagione televisiva di Rai2 sarà infatti alla guida di Dentro la truffa, un nuovo format dedicato all’analisi delle frodi, delle manipolazioni psicologiche e dei meccanismi utilizzati dai truffatori per ingannare le vittime. Accanto a questa novità tornerà anche Nella mente di Narciso, programma ideato e condotto dalla stessa Bruzzone, che approfondisce il tema dei disturbi della personalità e delle dinamiche psicologiche alla base di alcuni dei casi di cronaca più complessi.

La criminologa ha spiegato che questi nuovi incarichi richiedono un coinvolgimento sempre maggiore e che, proprio per questo, è diventato necessario concentrare tempo ed energie sui progetti che porta avanti direttamente.

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: il saluto senza polemiche

Nel suo lungo messaggio, Roberta Bruzzone ha voluto rivolgere anche un saluto alla trasmissione che l’ha accompagnata per tanti anni. Ha augurato a Quarto Grado di continuare a distinguersi per il rigore giornalistico e la qualità degli approfondimenti che hanno caratterizzato il programma nel tempo, ribadendo che il rispetto e la gratitudine nei confronti della squadra resteranno immutati.

Le sue dichiarazioni sembrano quindi chiudere definitivamente qualsiasi ipotesi di rottura o dissidio con Mediaset. L’uscita dal programma rappresenta piuttosto l’inizio di una nuova fase professionale, nella quale Roberta Bruzzone sarà sempre meno ospite nei programmi di approfondimento e sempre più protagonista in prima persona, con format costruiti attorno alle sue competenze di criminologa e divulgatrice.