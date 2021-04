3 La polemica di Bugo

Una polemica fuori tempo massimo, quella che nelle ultime ore è stata sollevata su Twitter da Christian Bugatti alias Bugo, contro il nostro Roberto Alessi. Polemica alla quale tuttavia vale la pena di rispondere, se non altro in virtù della disponibilità che il direttore ha sempre garantito a chiunque. Ma ricostruiamo l’intero episodio partendo dall’inizio.

Durante la settimana sanremese, agli inizi del marzo scorso, il direttore di Novella 2000 si trovava ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. In quell’occasione, commentando le performance degli interpreti all’Ariston, Alessi espresse il proprio parere sull’esibizione di Bugo. Un parere che, a distanza di mesi, è in qualche modo riemerso in Rete arrivando infine alle orecchie del destinatario.

Ma Bugo non ha accolto affatto bene la critica, che verteva sull’impressione – di un non esperto dichiarato, ma di un ascoltatore col diritto di dire la sua – di aver sentito stonare il cantante esploso l’anno scorso per il caso Morgan. Così, via Twitter, il quarantottenne di Rho si è sfogato come sotto:

Il direttore di Novella2000 mi consiglia di cambiare lavoro. Che onore! Certo, detto da uno vive di gossip cosa posso aspettarmi? Senta, io non ascolto i consigli da uno che per lavoro vive su pettegolezzi e maldicenze varie. Lei pensi al suo lavoro, che io penso al mio. — Bugo (@BugattiCristian) April 14, 2021

