Rocco Siffredi è l’ultimo di sei fratelli. La sua storia familiare è particolare, ma il rapporto tra fratelli è ben saldo. Scopriamo insieme tutti i dettagli della famiglia dell’attore.

Rocco Siffredi ha fratelli? La storia della sua famiglia

Rocco Siffredi, in varie interviste televisive, ha parlato diverse volte della sua famiglia e dei suoi fratelli. Rocco Siffredi è il penultimo di sei fratelli, cinque maschi e una femmina. Si chiamano Mirella e Antonio, che vivono a Ortona, Giorgio e Armando, che vivono a Parigi, e Claudio, scomparso quando era ancora un bambino. Uno dei fratelli di Rocco Siffredi ha aperto un ristorante a Parigi, dove lui stesso lo aveva raggiunto nel 1982 per lavorare insieme, prima che la sua carriera da attore ottenesse successo. I suoi racconti riguardano in modo particolare il fratello Claudio, scomparso quando era ancora un bambino. Il dolore è stato forte, un segno indelebile nel cuore della sua famiglia.

Claudio è scomparso all’età di 12 anni a causa di una crisi epilettica. “Ero all’asilo, mi venne a prendere un’amica di mia sorella. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa. Quel giorno ha cambiato la nostra famiglia, mia madre l’ho vista sempre soffrire” ha confessato l’attore. La madre ha sofferto a lungo di depressione dopo questa terribile vicenda. Degli altri fratelli non si hanno molte informazioni, ma l’attore ha raccontato che due di loro non avrebbero approvato la sua carriera e gli avrebbero impedito di vedere i nipoti per diverso tempo.

Rocco Siffredi e il rapporto con i fratelli

Rocco Siffredi ha spiegato che il suo rapporto con i fratelli è sempre stato caratterizzano da alti e bassi. Due di loro hanno disapprovato la sua carriera nel cinema osé e questo è stato un motivo di forte tensione, tanto che per lungo tempo non ha potuto vedere i nipoti. Nelle interviste ha sempre dichiarato che per lui era importante l’approvazione dei genitori, non dei fratelli, per cui è sempre rimasto indifferente alla questione e non è chiaro se sia riuscito a risolvere le incomprensioni.

Dopo il matrimonio con Rozsa Tassi, l’attore si è trasferito a Budapest, per cui il rapporto con i fratelli è un rapporto a distanza. I loro genitori sono scomparsi ma hanno sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i loro.