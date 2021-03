2 Il commento di Rosalinda Cannavò

L’amicizia speciale tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello tornerà ad essere quella di un tempo? Le ultime settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno creato non pochi problemi alle cosiddette Rosmello. Alcune scelte di gioco della modella brasiliana l’hanno allontanata dalla Cannavò, rimasta delusa dalle sue decisioni. Durante la finale del reality, Rosalinda si è detta comunque aperta ad un chiarimento con Dayane che però potrebbe non essere ancora arrivato.

Nel corso della giornata di ieri però sono stati aggiunti due tasselli a questo intricato racconto. La Mello ha infatti partecipato ad una diretta Instagram con Sonia Lorenzini in cui ha immediatamente chiarito di non voler parlare del GF Vip, argomento ormai per lei chiuso. Durante questa live però la modella ha chiarito di essere rimasta in contatto con pochissime sue ex coinquiline facendo i nomi. Oltre Sonia, Giulia Salemi, Samantha de Grenet e Carlotta Dell’Isola, Dayane ha detto di non avere legami con altri. Da questo elenco risulta però essere stata esclusa Rosalinda Cannavò che, da quando è stata eliminata, continua a vivere la sua storia d’amore con Andrea Zenga. In molti però hanno notato uno strano (e forse inaspettato) commento lasciato dall’attrice sotto l’ultima foto di Dayane.

La Cannavò ha infatti scritto un complimento in portoghese alla Mello, “Sei molto bella“, accompagnato da una serie di cuori. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore Rosalinda ha condiviso nelle sue storie un vecchio video di una discussione avvenuta proprio con Dayane all’interno della casa. Nostalgia improvvisa per l’amica con cui ha condiviso gran parte della sua avventura all’interno del reality? Sono molte le fan delle “Rosmello” che hanno accolto con entusiasmo questi gesti distensivi tra le due e sperano di rivederle presto di nuovo insieme.

Allo stesso tempo, non sono mancate critiche nei confronti dell’attrice. Diverse fan della Mello hanno infatti accusato la Cannavò di strategia e di tentare di riavvicinarsi a lei solo dopo alcuni avvenimenti degli ultimi giorni, come ad esempio l’intervista al vetriolo rilasciata da Stefania Orlando a Casa Chi.

