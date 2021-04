1 Rudy Zerby scrive a Raffaele

Durante la puntata di sabato di Amici 20 abbiamo assistito all’eliminazione di Raffaele Renda dalla scuola. Il ragazzo nel corso di questi mesi è stato protagonista di numerosi battibecchi con Rudy Zerbi, il quale più volte l’ha definito ‘troppo perfetto’ o ‘qualcosa di già sentito’, paragonando la vocalità dell’allievo a quella di Mahmood. Anche se una vecchia storia Instagram pubblicata dal docente sembrerebbe raccontare il contrario, chissà!

Nonostante questo, però, Raffaele Renda ha goduto della stima di Arisa e Lorella Cuccarini. Entrambe le insegnanti l’hanno scelto per la loro squadra da portare al Serale e hanno puntato forte su di lui. Questo però non è bastato per convincere Rudy Zerbi, che simpaticamente ha spesso punzecchiato Raffaele affermando come Il Perla Blu che spesso cita in puntata (QUI per saperne di più) sia il luogo adatto per un cantante come lui. Renda ha sempre risposto con un sorriso e anche su Instagram non ha fatto mancare l’ironia sull’argomento.

Ieri Raffaele ha aperto il box delle domande e a sorpresa ha trovato anche quella di Rudy Zerbi, che gli ha chiesto “Ti manco?”. Con simpatia il cantante ha ribattuto: “Veramente tanto! Ora per chi farai il promoter? Hai perso la tua Guest Star del Perla Blu”, accompagnando la frase con l’emoticon della risata e taggando poi il profilo del docente e di Arisa.

A chi invece gli ha chiesto cosa ha pensato quando nella scuola Rudy Zerbi (e non solo) l’hanno definito “Troppo perfetto”, ecco come ha replicato…

Storie Instagram – Raffaele Renda

E sempre ieri su Instagram, Raffaele Renda ha scritto un post dove ha raccontato come ha vissuto l’avventura ad Amici 20. Vediamo le sue parole…