Gerry Scotti ha sgridato Samira Lui durante una puntata de La Ruota della Fortuna. Il conduttore ha intrattenuto come sempre il pubblico, poi ha ripreso la showgirl.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti contro Samira Lui: cos’è successo?

La nuova settimana de La Ruota della Fortuna si è aperta con una puntata particolarmente vivace e ricca di emozioni. Nella serata dell’8 giugno 2026, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha regalato al pubblico momenti di divertimento e una gara combattuta fino all’ultimo giro di ruota. Fin dall’inizio, l’atmosfera in studio è stata elettrica grazie all’energia dei Fortuna Five, la band che accompagna il programma. Gerry Scotti ha accolto il pubblico con il suo consueto spirito ironico, scherzando con i musicisti e lasciandosi trascinare dall’entusiasmo generale. Un’apertura frizzante che ha subito dato il tono alla serata.

Tra i momenti più divertenti della puntata ci sono stati senza dubbio gli scambi di battute tra Gerry Scotti e Samira Lui. La showgirl ha fatto il suo ingresso in studio con un elegante abito nero che ha attirato immediatamente l’attenzione del conduttore. Notando l’entusiasmo del pubblico maschile, ha scherzato con Samira, sgridandola in modo ironico. “Quel verso con la gonna non farlo più, altrimenti a loro dobbiamo buttare l’acqua fredda” ha dichiarato. Le battute tra i due sono proseguite per tutta la serata, tra scherzi sul caldo estivo, il pubblico particolarmente coinvolto e alcuni siparietti che hanno strappato più di una risata ai telespettatori. Gerry ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di alleggerire il ritmo della gara senza mai togliere spazio ai concorrenti.

La Ruota della Fortuna: una gara combattuta fino all’ultimo round

A contendersi la vittoria c’erano Simone, insegnante e campione in carica, Claudia, ostetrica siciliana, e Lorenzo, graphic designer specializzato nella realizzazione di caschi per piloti del Motomondiale.

Simone si è aggiudicato il primo round dedicato al Giappone e conquistando i primi mille euro della serata. Tuttavia, con il passare delle manche, Lorenzo ha iniziato a recuperare terreno grazie a una serie di risposte corrette che gli hanno permesso di accumulare un vantaggio sempre più consistente. Particolarmente atteso era il Round Jackpot, arrivato alla considerevole cifra di 60.200 euro. Nonostante diversi tentativi, nessun concorrente è riuscito a completare il tabellone decisivo, lasciando il montepremi ancora in gioco per le prossime puntate.

La svolta è arrivata nelle fasi finali della trasmissione. Tra il Triplete e il Round Express, Lorenzo ha costruito un margine importante che gli ha consentito di presentarsi all’Ultimo Round da favorito. Simone ha tentato una rimonta conquistando una soluzione decisiva e chiudendo con 12.600 euro, ma non è riuscito a colmare il divario. Lorenzo si è così laureato nuovo campione della serata con ben 32 mila euro accumulati durante la gara. La sua avventura è proseguita nella tradizionale Ruota delle Meraviglie. Pur risolvendo soltanto una delle tre frasi finali, il concorrente ha scelto la busta vincente che conteneva altri 10 mila euro. Un colpo di fortuna che gli ha permesso di chiudere la serata con un montepremi complessivo di 42 mila euro. Una cifra importante che lo consacra tra i concorrenti più forti di questa fase della stagione e che rende ancora più attesa la sua prossima apparizione nel celebre game show di Canale 5.