Raffaella Scuotto è finita al centro delle critiche sui social dopo alcune foto della sua vacanza al mare alle Maldive. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto agli attacchi difendendo la propria libertà di mostrarsi come vuole.

La vacanza di Raffaella Scuotto alle Maldive: è bufera social

Il 28esimo compleanno di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stato accompagnato non soltanto da messaggi di affetto, ma anche da numerose critiche. A scatenare la discussione sono state alcune immagini pubblicate durante la sua vacanza alle Maldive, trascorsa da sola, nelle quali la giovane campana si è mostrata in bikini e topless. Gli scatti hanno diviso il pubblico tra chi ha apprezzato la sua spontaneità e chi, invece, ha giudicato eccessivo il modo in cui ha scelto di mostrarsi sui social. Tra i commenti più duri è comparso quello di un utente: “Oltre al cu*o e alle te**e non c’è nulla”. Un attacco al quale Raffaella ha deciso di rispondere personalmente, senza lasciar correre.

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La replica di Raffaella Scuotto: “La gente mi deve far passare per la poco di buono”

L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha affidato ai social uno sfogo molto diretto, spiegando di non accettare di essere definita o giudicata sulla base del suo abbigliamento. “Dai tempi dei tempi che esiste il topless, 800 anni che esistono i perizomi…la gente mi deve far passare per la poco di buono di turno che si mostra sempre nuda…Io ci metto tutto l’impegno, ma voi siete fuori di testa”, ha scritto. La 28enne ha poi sottolineato quanto le facciano male soprattutto alcuni commenti provenienti da altre donne: “Ma chi può mai privarmi della libertà di essere il ca**o che voglio nella mia vita? Odio il fatto che siano sempre le donne sotto i miei post a dedicarmi determinate parole che mi bucano in due il cuore perché non me le merito”. Una reazione nata dalla volontà di rivendicare la libertà personale e il diritto di scegliere autonomamente come vestirsi e apparire.

“Io mi vesto come voglio”: il messaggio di Raffaella Scuotto contro gli stereotipi

Al termine del suo sfogo, Raffaella ha trasformato la replica in un messaggio rivolto anche a chi la segue, ribadendo di non voler accettare imposizioni sul proprio modo di vestirsi: “Vestitevi come volete, io mi vesto come voglio, Per me un costume normale è questo: un ca**o di perizoma”. Non è, del resto, la prima volta che l’ex corteggiatrice finisce al centro di polemiche per il suo modo di mostrarsi o per il suo aspetto fisico. In passato era stata accusata di non avere pudore e dignità, ricevendo commenti negativi ai quali aveva risposto rivendicando la possibilità di essere se stessa senza lasciarsi condizionare dai giudizi: “Libera di essere te stessa!!! Libera di essere libera da stereotipi… ognuna ha il diritto di essere e di mostrarsi come meglio crede…con naturalezza e simpatia e sempre con tanta dignità”. Un pensiero che torna oggi al centro della sua presa di posizione contro le critiche ricevute online.