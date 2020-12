1 Matilde Brandi aveva messo in guardia Samantha de Grenet su Stefania Orlando. Ecco i dettagli

Tra la Orlando e la de Grenet non scorre di certo buon sangue e nemmeno grande simpatia. Questo si è capito quasi fan dal momento in cui la prima ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, infatti, che i primi screzi si sono riscontrati anche in un’apparente incrinatura nel rapporto tra Stefania e Tommaso pochi giorni fa, anche se poi tutto si è risolto per il meglio. Nelle ultime ore, però, Samantha de Grenet ha rivelato che Matilde Brandi l’aveva messa in guardia su Stefania Orlando prima che entrasse in Casa.

Possiamo, infatti, ricordare che la Brandi e la Orlando avevano un rapporto di amicizia all’inizio del loro percorso. Tuttavia le due, mano a mano, hanno preso strade diverse e hanno fatto amicizia con persone differente. La prima con i concorrenti che dormivano all’epoca nella stanza arancione e l’altra con l’influencer, Maria Teresa Ruta e Guenda. Anche dopo la sua eliminazione, poi, Matilde non ha mai mancato di lanciare frecciatine all’ex coinquilina.

Possiamo, per esempio, citare l’occasione di una nomination avvenuta ad ottobre. In quel caso Tommaso aveva deciso di salvare Guenda, lasciando in balia del destino l’amica. La Brandi, quindi, ha colto la palla al balzo dicendo: “Tu ricordati quello che ti ho detto. Si è verificato quello che pensavo. Tommaso non ti ha salvato. Io ti ho sempre dato la mia amicizia“. Dicendo implicitamente che aveva sbagliato a scegliere lui al suo posto tempo prima. Pensando a questo doppio gioco da parte di Stefania, in base alle idea che si è fatta lei, Matilde ha messo in guardia Samantha de Grenet proprio sulla conduttrice. Qui sotto possiamo vedere il video in cui la showgirl lo ammette.

…Per finta. Per fare la settimana serena e poi in puntata dobbiamo fare l’exploit? Aveva ragione Matilde.

Quando, poi, Sonia Lorenzini le ha chiesto cosa le avesse detto Matilde, lei ha semplicemente risposto: “Di stare attentissima“. Avere messo in guardia Samantha de Grenet in questo modo fa ben capire che c’è ancora molta antipatia e diffidenza da parte sua nei confronti dell’altra. L’ex modella attualmente nella Casa sembra star facendo tesoro del consiglio e spesso si scontra con la Orlando per i più svariati motivi. Vediamo il più recente.