1 GF Vip: Samy Youssef contro Alex Belli e Soleil Sorge

Ieri Samy Youssef è stato ospite di Rosalinda Cannavò in una nuova puntata di Casa Chi. Il modello egiziano sembra avere il dente avvelenato contro alcuni ex compagni di viaggio del GF Vip, in particolare modo con Alex Belli e Soleil Sorge, ma pare averne avute anche per altri vipponi, a partire proprio da Jessica Selassié.

Con quest’ultima sembrava essere nato un bel feeling, ma una volta eliminato Samy, Jessica si è detta felice. Per tale ragione Youssef ha confidato di esserci rimasto male. Queste le sue parole raccolte gentilmente da Isa & Chia:

“Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente. Io la vedo più come una donna che come una ragazza, perché si prende cura delle sorelle, dentro la casa si dava da fare, e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Però non è mai partita da parte mia una cosa fisica. Lei magari si aspettava questo, io non davo conto alle telecamere, io non mi sentivo di fare nulla con lei”.

Secondo il modello, tra l’altro, a Jessica davano fastidio i complimenti che lui faceva a Raffaella Fico, donna a cui non ha mai nascosto interesse (sebbene quest’ultima sia felicemente fidanzata). E ancora a proposito di questo Samy Youssef ha aggiunto, tirando in ballo anche Alex Belli e Soleil Sorge:

“Quando ho sentito che ha detto quelle parole ci sono rimasto male e poi ha parlato con Alex Belli e Soleil che in due hanno mezzo cervello, quindi voleva vincere facile. In due hanno mezzo cervello quindi non me l’aspettavo che andasse a parlare con loro, perché non parlava con Ainett o con Francesca?”

Ha spiegato Samy Youssef, che in replica al giornalista che gli ha fatto notare che la frase su Alex e Soleil forse era un po’ troppo, ha detto:

“È quello che penso davvero, io mi sono promesso di dire sempre quello che penso, non lo dico per offendere, lo dico perché lo penso. Alex Belli è una persona che ha 38 anni e si è dimostrato un ragazzino di 15 anni, Soleil la stessa cosa, è voluta passare da vittima a tutti i costi e invece lei è una vipera, non una vittima”.

Ma non è tutto, perché Samy Youssef ha voluto togliersi ancora qualche altro sassolino dalla scarpa…