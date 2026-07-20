Negli ultimi anni il rapporto tra Britney Spears e i suoi figli Sean Preston e Jayden James Federline sembra essersi ricostruito dopo un lungo periodo di distanza. I due ragazzi sono tornati a frequentare la madre e, nelle ultime settimane, Jayden ha deciso di intervenire pubblicamente per difenderla dalle numerose teorie del complotto che continuano a circolare sul suo conto.

Le parole di Jayden Federline sulla madre Britney Spears

Durante una diretta su Instagram, il diciannovenne Jayden Federline ha risposto alle domande dei fan della popstar, soffermandosi sulle assurde ipotesi diffuse online secondo cui la Britney Spears che appare sui social non sarebbe realmente lei, ma una sosia o addirittura un clone utilizzato per foto, video e apparizioni pubbliche. Jayden ha liquidato queste ricostruzioni come semplici fake news, invitando gli utenti a sviluppare uno spirito critico nei confronti di ciò che viene pubblicato sul web.

“Molte cose che si vedono sui media sono esagerate e false, perché la gente sa quanto le persone siano credulone e ne approfitta“, ha spiegato. “Chi vede qualcosa con tanti like pensa automaticamente che sia vero, senza nemmeno verificare le informazioni” ha aggiunto.

Secondo il figlio della cantante, la realtà sarebbe molto meno complessa di quanto venga raccontato sui social network e da alcune testate. “Non fatevi troppi film mentali. Qualunque cosa vediate sui media, non analizzatela troppo: la verità è molto più semplice di quanto sembri“, ha aggiunto, sottolineando come spesso certe notizie vengano amplificate solo per attirare attenzione e generare clic.

Il debutto in passerella e il sostegno di Britney Spears

Oltre a difendere la madre, Jayden ha parlato anche del recente debutto suo e del fratello Sean Preston nel mondo della moda. I due hanno infatti sfilato a Parigi per Vetements, vivendo la loro prima esperienza su una passerella internazionale. In un’intervista rilasciata a Vogue, il giovane ha raccontato che Britney Spears ha seguito con grande emozione questo importante momento della loro carriera. “Era molto nervosa per noi. Voleva essere sicura che fosse davvero quello che desideravamo fare“, ha spiegato Jayden. La cantante avrebbe inviato ai figli un mazzo di fiori come portafortuna direttamente in hotel, oltre a telefonare e scrivere loro più volte prima dell’evento.

“È stato bello ricevere tutto questo affetto e portarlo con noi prima di salire in passerella“, ha raccontato il ragazzo. Britney, pur avendo trascorso decenni sotto i riflettori, non avrebbe dispensato particolari consigli tecnici ai figli. “Credo sapesse che era nel nostro DNA. Ci ha semplicemente detto: ‘Siete i miei figli, potete farcela’“, ha ricordato Jayden. Il diciannovenne ha inoltre confessato di non aver seguito corsi di portamento o preparazione specifica prima della sfilata. Solo una volta arrivato a Parigi ha realizzato che il momento tanto atteso fosse davvero arrivato. Il debutto dei fratelli Federline ha inevitabilmente acceso il dibattito sul peso del cognome e della notorietà della madre. È difficile ignorare il fatto che essere figli di una delle popstar più celebri al mondo abbia contribuito ad attirare l’attenzione del settore. Allo stesso tempo, però, Jayden ha scelto di usare la propria visibilità non per alimentare polemiche o gossip, ma per difendere Britney Spears e chiedere ai fan di non lasciarsi trascinare da teorie prive di qualsiasi fondamento.