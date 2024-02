Chi è Polen Emre, Fadik di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 3 Febbraio 2024

Chi è

Interpreta il ruolo di Fadik in Terra Amara. Chi è Polen Emre: età, vita privata, marito e Instagram dell’attrice

Nella serie Terra Amara Polen Emre interpreta il personaggio di Fadik. Grazie a questo ruolo la sua popolarità è esplosa in Turchia e all’estero. Ma cosa sappiamo di lei? Ecco chi è l’attrice, la sua età, il marito e la vita privata, Instagram e molto molto altro!

Chi è Polen Emre

Nome e Cognome: Polen Emre

Data di nascita: 17 luglio 1991

Luogo di nascita: Adana (Turchia)

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice

Marito: Polen è sposata con il giocatore di volley, Merț Tetik

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Polen ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @polenemre

Polen Emre età e altezza

Come si chiama l’attrice che fa Fadik in Terra Amara? Il suo nome è Polen Emre. Quanti anni ha e dov’è nata? L’interprete del personaggio dello show televisivo è nata ad Adana, in Turchia, il 17 luglio 1991. È del segno zodiacale del Cancro e la sua età oggi è di 32 anni.

Siete curiosi di sapere quanto è alta Polen di Terra Amara? L’altezza dell’attrice corrisponde a 1 metro e 75 centimetri.

Della biografia di Polen Emre possiamo dire che ha completato gli studi primari e superiori ad Adana, poi dopo il diploma si è trasferita nella città di Istanbul per iscriversi al dipartimento di radio e televisione della İstanbul Topkapi University. Dopo alcuni anni di studi ha conseguito la Laurea.

Vita privata

Non ci è dato sapere molto della vita privata di Polen Emre, Fadik di Terra Amara. L’attrice è molto riservata.

Nonostante ciò in molti si chiedono se è fidanzata o ha un marito. La risposta è sì! La protagonista dell’amata soap turca è impegnata dal 2020 con Merț Tetik. La coppia peraltro ha annunciato sui social il matrimonio e mostrato le immagini delle nozze.

Ma chi è Merț Tetik? Si tratta di un giocatore di volley. Anche lui turco.

Al momento non sappiamo invece se hanno o meno figli. Ma dal web non traspare nulla.

Dove seguire Polen Emre Fadik di Terra Amara: Instagram e social

Potete seguire Polen Emre sui principali social network, da Instagram a Threads giusto per citarne alcuni. L’attrice vanta un profilo molto seguito da fan e suoi ammiratori.

Come possiamo ben vedere Polen ama condividere con i propri fan foto tratte dai lavori che la ritraggono protagonista, ma non mancano scatti professionali (tanti le riprese dal set di Terra Amara) realizzati da fotografi e momenti di vita privata insieme a suo marito Merț, così come alcune immagini del loro matrimonio.

Carriera

Dopo aver conseguito la Laurea, come detto, Polen Emre non si è dedicata subito alla televisione. Prima di interpretare Fadik infatti ha lavorato a teatro e preso parte a diverse commedie.

Poi è arrivato il grande momento anche per lei. Grazie al suo personaggio in Terra Amara ha vinto nel 2022 il Premio Golden Caretta come miglior attrice non protagonista. Insieme a lei tra le vincitrici anche le colleghe Yeliz Doğramacılar e Sibel Taşçıoğlu.

Film e serie TV

Per quanto riguarda invece le seguenti serie TV che hanno visto protagonista Polen Emre ricordiamo: Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) (2018-2022); Sana Söz (2021) e Gokturkler Asya’nin Efendileri (2022). Per ora non risultano film.

Ma Polen ha lavorato anche a teatro nello spettacolo Asiye Nasıl Kurtulur, scritto da Vasıf Öngören.

Polen Emre è Fadik in Terra Amara

L’enorme successo, in patria e oltre i confini nazionali, per Polen Emre è arrivato grazie alla serie TV, Terra Amara.

Nello show ricopre i panni di Fadik, sorella di Sanyie. Come cuoca lavora per la famiglia Yaman. Proprio qui il suo personaggio ha conosciuto Raşit Kaya. La storia racconta che i due si sono poi innamorati e sono convolati a nozze.

Nella serie Terra Amara ha lavorato accanto a diversi amatissimi attori: Melike Ipek Yalova,Serpil Tamur, Hilal Altınbilek e Nazan Kesal. Tra loro figurano nella serie anche: Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu, Aras Senol e Selin Genç.