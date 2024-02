Chi è Selin Yeninci, Saniye di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Tra cinema, TV e teatro Selin Yeninci ha avuto maggior successo grazie al suo personaggio Saniye in Terra Amara. Conosciamo chi è l’attrice tra le tante curiosità sul suo conto: qual è la sua età, ha un marito o un fidanzato? E dei figli? È possibile seguirla su Instagram? Ecco cosa sappiamo di lei…

Chi è Selin Yeninci

Nome e Cognome: Selin Yeninci

Data di nascita: 16 gennaio 1988

Luogo di nascita: Smirne (Istanbul, Turchia)

Età: 36 anni

Altezza: 1 metro e 64 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice

Fidanzato: Selin è fidanzata

Figli: Selin non ha figli

Tatuaggi: Selin non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @selinyeninci

Selin Yeninci età e biografia

Quanti anni ha Saniye di Terra Amara e come si chiama davvero? Dalla biografia sappiamoche l’attrice che interpreta questo personaggio è Selin Yeninci. Nata a Smirne, in provincia di Istanbul, il 16 gennaio 1988 la sua età è di 36 anni. È del segno zodiacale del Capricorno.

Se siete curiosi di sapere invece quando è alta Selin Yelinci, possiamo dirvi che l’altezza dell’attrice è di 1 metro e 64 centimetri. Non sappiamo invece il suo peso.

In carriera, dopo gli studi, Selin vanta diversi progetti tra cinema, TV e teatro fino al meritato successo in Terra Amara come Saniye che le è valso anche un premio, così come tanti altri riconoscimenti.

La vita privata

Della vita privata di Selin Yeninci non conosciamo molto purtroppo. L’attrice è molto riservata, ma sappiamo che ha un fratello di nome Okan.

L’attrice di Terra Amara ha un marito o fidanzato? E dei figli? A Verissimo l’attrice ha dichiarato di avere una relazione seria: “È più di un viaggio per condividere la solitudine ed è la prima volta che mi succede”. Del suo fidanzato ha dichiarato che lo trova premuroso, passionale e riesce a immaginare un futuro con lui.

Per quanto riguarda il desiderio di maternità, Selin di Terra Amara sempre a Verissimo ha detto che vorrebbe diventare mamma: “Mi piacerebbe molto, anche se non so quando. A volte mi trovo a rimandare perché magari sono presa dal mio lavoro, ma spero che la vita mi permetta di essere madre prima che sia troppo tardi”.

Dove seguire Selin Yeninci Saniye di Terra Amara: Instagram e social

Se volete seguire Selin Yeninci sui social è possibile farlo. Saniye di Terra Amara ha un profilo molto attivo su Instagram che aggiorna continuamente con tutto ciò che riguarda il suo lavoro e i suoi progetti. Più restia invece nel parlare pubblicamente della sua vita privata.

Carriera

Dopo gli studi elementari, nel 2006 Selin Yeninci si è diplomata presso il liceo Atatürk di Smirne, dove ha ricoperto anche il ruolo di capo studentessa del dipartimento teatrale.

Terminati gli studi presso la facoltà di belle arti della Dokuz Eylul si è unita a Oyun Atölyesi. Questo le ha permesso di iniziare a recitare e diventare l’attrice che conosciamo oggi.

Film e programmi TV

In tutti questi anni di carriera Selin Yeninci ha lavorato tra cinema, TV e teatro. Nel grande schermo ha preso parte a cinque film. Due risalenti al 2014 comeToz Ruhu eOlur Olur. Andando avanti al 2020 invece ricordiamo Nasipse Adayız eYou Know Him. Infine nel 2022 ha girato Kurak Günler.

In televisione invece l’abbiamo vista nelle seguenti serie TV oltre a Terra Amara: Cennetin Sırları (2011); Galip Derviş (2013); Vicdan (2013-2014); Ah Neriman (2015). Successivamente ancora Tatlı Küçük Yalancılar (2015); Kaçın Kurası (2016); Yüz Yüze (2017); Avlu (2018) e Annenin Sırrıdır Çocuk (2022)

Ricordiamo anche due web serie come İlk ve Son e Ayak İşleri. Non solo tanta TV e cinema. Durante la sua carriera Selin Yeninci di Terra Amara è stata anche protagonista di di diversi spettacoli teatrali, a partire dal 2010. Tra questi citiamo Alevli Günler (2010); Don Juan’ın Gecesi (2011); Antonius ile Kleopatra (2012); Bezirgan (2013) e Hipokondriyak (2017).

Selin Yeninci è Saniye in Terra Amara

Scelta nel 2018 per interpretare il ruolo di Saniye Taşkın, l’attrice grazie alla serie TV (seguitissima non solo in Patria) ha ottenuto enorme successo.

Nella soap opera turca Selin Yeninci come detto ricopre i panni di Saniye. Si tratta della moglie di Gaffur. Insieme sono servitori della villa che appartiene alla famiglia Yaman. In poco tempo il personaggio ha acquisito piena fiducia da parte dei padroni di casa, tanto da diventare la prima donna governante di Çukurova e braccio destro di Hunkar Yaman.

Purtroppo però il personaggio di Selin in Terra Amara, che ricordiamo chiamarsi Saniye, è protagonista di un terribile incidente.Nel racconto infatti è stata investita da un veicolo guidato dal figlio di Colak. Quest’ultimo sarebbe uno degli antagonisti della famiglia Yaman. Il destino di Saniye purtroppo è tragico, poiché l’accaduto le sarà fatale e morirà sul colpo.

Nella serie Terra Amara ha lavorato accanto a diversi amatissimi attori: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre, Hilal Altınbilek e Nazan Kesal. Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu, Aras Senol e Selin Genç.