1 A seguito della squalifica di Stefano Bettarini dal GF Vip, Selvaggia Roma ironizza sui suoi social. Ecco cos’ha detto

Selvaggia Roma osserva attentamente cosa accade prima del suo arrivo al GF Vip. Ricordiamo che l’influencer si sarebbe dovuta aggiungere al cast insieme a Stefano Bettarini e Giulia Salemi, ma il tutto è tardato a causa della positività al Covid della Roma.

Nonostante ciò, però, la produzione è comunque corsa ai ripari e ora tra i concorrenti del Grande Fratello Vip c’è grande attesa per l’ingresso dei nuovi vipponi. Questo vista l’uscita prematura di Stefano Bettarini per squalifica e Paolo Brosio mediante televoto. L’unica superstite, al momento, sembra essere Giulia Salemi.

La Roma sta ‘spiando’ da Casa i vipponi e ha seguito con grande attenzione l’espulsione di Stefano Bettarini. Sul suo account Instagram ha pubblicato alcune reazioni. Non solo il video in cui, in studio, Alfonso Signorini ha affrontato la questione, menzionando anche Selvaggia Roma, ma anche una battuta.

Alla clip che mostra Stefano lamentare il ritardo del suo ingresso ha risposto con un: “Ops, scusa Betta”, ma ha anche condiviso un post che l’ha fatta decisamente divertire, tanto da commentare con un ‘Sto male’ e la risata…

Instagram Stories – Selvaggia Roma

Così Selvaggia Roma ha ironizzato su Stefano Bettarini che, invece, è parso particolarmente infastidito e polemico:

“Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che è, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare. Una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro. La pedina di un gioco al rialzo…dello share”.

Ha detto Stefano Bettarini. Se l’ex calciatore ha visto sfumare anzitempo la chance di giocarsi le sue carte al GF Vip per la squalifica, Selvaggia Roma, invece, sembra essere prossima a fare il suo ingresso. Scopriamo qualcosa di più…