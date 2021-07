1 La stoccata di Selvaggia Roma

Chiusi i battenti del GF Vip i concorrenti sono tornati alla loro vita reale. A quanto pare non tutti sembrano essere rimasti in buoni rapporti tra loro, o meglio è ciò che si evince da una confidenza fatta da Selvaggia Roma ai fan nelle scorse ore. Se abbiamo visto Tommaso Zorzi grande amico con Stefania Orlando, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò risolvere le loro incomprensioni e trovarle unite più forti di prima strette da un legame indissolubile (basti pensare che l’attrice è stata scelta come volto per la linea di cosmetici dalla modella), non si può dire lo stesso per quanto riguarda l’influencer.

Nelle scorse ore Selvaggia Roma ha deciso di scambiare quattro chiacchiere con i suoi follower e ha così aperto il box delle domande. Dato che aveva un po’ di tempo libero ha dato ad ognuno di loro la possibilità di chiederle tutto ciò che volessero. Ebbene qualcuno le ha suggerito di fare una diretta su Instagram con gli altri ex concorrenti del GF Vip:

“Quando fai una diretta con i tuoi amici del GF Vip?”, ha scritto l’utente in questione. Non ha tardato ad arrivare la risposta dell’ex protagonista di Temptation Island ma, probabilmente, non ci si aspettava ciò che ha scritto: “La parola ‘amicizia’ nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi. L’amicizia e l’amore come l’eco: danno tanto quanto ricevono. No dirette for me”, ha detto senza troppi giri di parole Selvaggia Roma.

Storia Instagram di Selvaggia Roma

Dichiarazioni che hanno lasciato perplessi i fan di Selvaggia Roma che ora si chiedono a chi siano rivolte quelle affermazioni. Al momento non è chiaro, poiché non ha fatto nomi, ma chissà non possa spuntare fuori la verità nelle prossime settimane!

Di recente proprio Selvaggia Roma ha fatto parlare di sé e non solo perché ha chiesto di tornare al GF Vip, ma anche perché ha pubblicato uno scatto in compagnia di un attore de La Casa di Carta. Collaborazione in vista? Continua…